Hoy se reúne el Consejo Nacional del Pro; buscan determinar qué provocó el accidente del tren Sarmiento
Además, bajan el riesgo país y el dólar; buscan acelerar el juicio contra Cristina Kirchner; el cuerpo hallado en Necochea es el de Débora Damaris Bulacio del Valle. Estas son las noticias de la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025
- El expresidente Mauricio Macri encabezará este miércoles una reunión del Consejo Nacional de Pro. La cumbre, que contará con la presencia de autoridades provinciales del espacio y diputados nacionales, buscará rediscutir el vínculo con el oficialismo nacional y delinear la nueva estrategia del bloque en el Congreso. El encuentro llega una semana después de que se conociera el pase de ocho diputados a las filas libertarias.
- Una formación del tren Sarmiento descarriló este martes por la tarde, a pocos metros de la estación Liniers, en la intersección de Rivadavia y Timoteo Gordillo. Hubo 20 heridos, de los cuales diez presentaron politraumatismos y fueron derivados. Se inició una causa judicial y se investigan los motivos detrás del incidente.
- La victoria electoral de La Libertad Avanza, la promesa de reformas, los reiterados apoyos de Estados Unidos y la proximidad anunciada de la firma del acuerdo comercial entre las administraciones de Javier Milei y Donald Trump conformaron un combo que al sector financiero argentino parece dejarlo conforme, al menos hasta el momento. El riesgo país perforó los 600 puntos, el dólar minorista también retrocedió a 1440 pesos y los bonos subieron.
- La Cámara Federal de Casación convocó a los jueces del tribunal oral que realiza el juicio contra Cristina Kirchner y otros 86 imputados por el caso de los Cuadernos de las Coimas para que hagan las audiencias al menos tres veces por semana, de manera presencial, y no por Zoom, y que no se tomen la feria judicial de verano. La idea de los jueces es apresurar el debate del caso de corrupción más importante del país. Los magistrados están preocupados porque las audiencias se hacen solo una vez a la semana, los jueves, y por Zoom. Recién a partir de marzo de 2026 se sumaría otro día en la semana.
- Confirman que el cuerpo hallado en Necochea es de la mujer que estaba desaparecida. Débora Damaris Bulacio del Valle, de 39 años, había sido vista por última vez el sábado por la noche en la ciudad balnearia. Durante la investigación, la policía detuvo a su pareja, el principal sospechoso. El fiscal de la causa detalló que el cadáver “estaba bajo tierra”.
