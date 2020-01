Un video subido a Reddit muestra cómo un cruce peatonal se convirtió en un ring que convocó a todos los que pasaban Crédito: Reddit

Un taxi llega a la senda peatonal en alguna ciudad de Rusia y no puede avanzar porque los peatones caminan especialmente lento. El siguiente movimiento es digno de Relatos Salvajes: el chofer se baja y ataca a uno de ellos.

Al ver la situación, un peatón que pasaba por ahí comenzó a pegarle al atacante. Esto desencadenó una pelea entre varias personas que estaban en la vereda, incluyendo al chofer del taxi, que finalizó con el agresor subiéndose nuevamente al auto mientras el peatón "héroe" se aleja del lugar.

El video se subió a Reddit y se convirtió en viral entre los usuarios que llenaron con más de 500 comentarios la publicación. "Zangief se convirtió en héroe", afirmó uno haciendo referencia al parecido del hombre con el luchador del clásico videojuego Street Fighter. Otro usuario se tomó el trabajo de analizar paso a paso toda la situación, explicando el rol de cada uno de los participantes y qué cosas hicieron mal.

"Crecí en Rusia y esto me trae recuerdos. Ahora que estoy en Canadá esto no ocurre, y las personas no interfieren", explica un usuario ante la situación que plantea el video.

