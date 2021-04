Impresionante choque en Recoleta: entre una ambulancia impactó contra un auto y se incrustó en un local

Un espectacular choque entre una ambulancia y un auto particular ocurrió ayer a las 20.30 en la intersección de la Avenida Callo y Marcelo T. de Alvear. Un hombre y una mujer, personal de salud, sufrieron heridas, por lo que fueron derivados a diferentes centros de salud, en tanto los ocupantes del auto habrían salido ilesos, según informó a LA NACION fuentes de la policía porteña.

En el video de una cámara de la Ciudad se puede ver a la ambulancia, perteneciente a la empresa privada Vittal, circulando por Marcelo T. de Alvear cuando en el cruce con Callao colisiona contra un VW Gol blanco que no se había detenido. De acuerdo con las imágenes, se ve que segundos antes hay otros autos particulares y unas motos detenidas ante el paso del vehículo sanitario. Como consecuencia del choque, la ambulancia quedó incrustada en un local.

Al lugar se desplazó el SAME y Bomberos, así como personal de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad. Los ocupantes del auto particular fueron auscultados y no fue necesario su traslado a un centro de salud. En cuanto a las personas que estaban en la ambulancia, el chofer fue trasladado al Hospital Ramos Mejía y la mujer, que sería médica, a la clínica Suizo Argentina.

