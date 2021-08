Insólito: un cordobés contrajo la variante Delta y lo multaron con 200.000 pesos por ir al hospital

Alexis Javier López, un joven cordobés que contrajo la variante Delta de coronavirus, recibió una insólita multa de 200.000 pesos por violar la cuarentena mientras esperaba ser atendido en el Hospital Rawson de esa provincia para realizarse un nuevo control, después de haber estado 13 días aislado y con un PCR negativo.

“El último día que me llevaron al Hospital Rawson fue el día 13 de este mes. Yo solo iba a un control. Después de pedirme los datos en recepción, me pidieron salir afuera del hospital. El PCR estaba hecho el día anterior en el hotel y ya me había dado negativo. Me corrieron afuera, para que esperara al médico que iba a atenderme y cuando salgo me hicieron subir de nuevo a la ambulancia, pero ya me habían hecho la multa”, explicó el hombre en diálogo con El Doce TV de Córdoba.

“En ningún momento se me acercó nadie. Un policía del Rawson aparentemente me hizo la multa, pero no me dijo nada”, agregó, consternado, el joven oriundo de Córdoba.

López, uno de los contagiados luego del ingreso del paciente cero en Córdoba, y hermano de la mujer que murió por la variante delta la semana pasada en la provincia, pasó parte del aislamiento en su domicilio y luego, el 5 de agosto, fue llevado a un hotel. Según publicó La Voz, el joven fue trasladado al menos en tres oportunidades hasta el hospital Rawson para controles.

El joven cordobés precisó que era habitual que en sus visitas al hospital le pidieran que esperara afuera hasta ser atendido por un médico. Y en relación a ello aclaró: “Varias veces había pasado lo mismo. Una vez me hicieron esperar en la entrada unas 4 horas. A veces estaba 4, 5 horas sin tomar agua, sin comer nada. Tres veces fui”.

La multa fechada el 13 de agosto a las 16:10 sanciona a López por 200.000 pesos, aunque la penalidad puede reducirse a 60.000 por pago voluntario.

