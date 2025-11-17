Jara ganó en Chile, pero Kast podría ser presidente en segunda vuelta; comienza el peritaje del incendio en Ezeiza
Además, subió el boleto de colectivo y las expensas en el AMBA; ganó Boca y es puntero de su zona; empató River y complica su futuro. Estas son las noticias de la mañana del lunes 17 de noviembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Jeannette Jara ganó en Chile y se enfrenta en la segunda vuelta con José Antonio Kast. La candidata comunista y abanderada de la izquierda pasó al balotaje, seguida por el candidato del partido republicano con una diferencia de menos de 3 puntos. Con el apoyo clave de los otros candidatos de la derecha, el conservador llega al 14 de diciembre con una ventaja que le allana el camino hacia la presidencia.
- Comienzan los peritajes para determinar la causa del incendio en Ezeiza. Hasta ahora no hay personas identificadas ni señaladas como responsables y no se formularon imputaciones. Será fundamental el ingreso de peritos para determinar puntos de origen y propagación, examinar huellas térmicas y patrones de daño, y buscar trazas de acelerantes si correspondiera. La carátula del expediente sigue como “Incendio”.
- Las expensas subieron 2,6% en octubre en la Ciudad de Buenos Aires. Acumulan un alza interanual de 36,9%, mientras que el IPC según el Indec había sido de 2,3%. El gasto promedio alcanzó poco más de los 303.000 pesos. El 17% de los inmuebles porteños registra alguna deuda.
- Aumenta hoy el boleto de colectivo en el AMBA. La suba es de 9,7% en las tarifas de los colectivos que circulan entre la ciudad y la provincia. El mínimo pasó a $495; el ajuste se da en el marco de la política oficial de reducción de subsidios y actualización gradual de las tarifas.
- Boca le ganó 2 a 0 a Tigre y se aseguró el primer puesto de la zona A del Clausura. Los xeneizes esperan al cierre de la fecha para conocer a su rival en octavos de final. River, que empató sin goles con Vélez, también clasificó a la siguiente instancia, pero no tiene su posición definida. Hoy se cierra la fecha 16 con 4 partidos.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
