Javier Milei viaja al Foro Económico de Davos; un accidente ferroviario en España dejó 39 muertos
Además, endurecen los controles en Pinamar; Boca ganó su último amistoso del verano. Estas son las noticias de la mañana del lunes 19 de enero de 2025
LA NACION
- Milei viaja a Davos. El Presidente tiene previsto exponer este miércoles ante el foro económico que se realiza en Suiza frente a los líderes de las principales potencias del mundo. La comitiva está integrada por la secretaria general Karina Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el de Desregulación Federico Sturzenegger, además del canciller Pablo Quirno.
- El Gobierno oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias para febrero. La Casa Rosada convocó al Congreso entre el 2 y el 27 a través de un decreto presidencial que delimita el periodo de funcionamiento del Parlamento fuera del calendario ordinario. El temario incluye la reforma laboral, cambios en la ley de glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea.
- Aumentaron los controles en la frontera de Pinamar. El intendente informó que además se endurecieron las sanciones a quienes protagonicen incidentes. Entre las disposiciones más destacadas, el municipio estableció que quienes corran picadas o hagan maniobras peligrosas en la zona recibirán multas de entre $5 y $15 millones de pesos. La decisión llega después de varios accidentes ocurridos este verano.
- Un tren de alta velocidad se descarriló y chocó contra otro en España. Iba de Málaga a Madrid: la formación salió de la vía por la que circulaba y chocó con otro tren que se dirigía en sentido contrario, en la región de Andalucía, al sur del país. 39 personas murieron y entre los más de 150 heridos, 30 están en grave estado. Entre ambos trenes viajaban 484 personas.
- Boca ganó en el último amistoso del verano. Los xeneizes cerraron con una victoria su preparación con un 2 a 1 frente a Olimpia de Paraguay. El domingo, el equipo dirigido por Claudio Úbeda recibe a Deportivo Riestra en la Bombonera, en el que será su primer partido oficial del Apertura.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
