"Muchas liberaciones no son serias desde el punto de vista técnico", sostuvo Lanata Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de abril de 2020 • 12:49

Luego de analizar los números sobre la crítica situación en las cárceles de todo el país, mientras se suceden huelgas de hambre y motines pidiendo liberaciones masivas por el temor a que el coronavirus infecte los presidios , Jorge Lanata criticó a los funcionarios que piden liberar a los presos y a la justicia "porque muchas liberaciones no son serias desde el punto de vista técnico".

"La sensación que da es que esto que empezó como un problema carcelario o en todo caso médico, ahora se complica y se hace más exponencial a partir de la política", sostuvo el conductor de Lanata Sin Filtro por radio Mitre, y puso al aire un audio de Cipriano García , secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, quien pide "lograr la liberación de la mayor cantidad de personas detenidas posible".

"Es la declaración de un funcionario, Cipriano García, secretario de la Comisión Provincial de la Memoria, está diciendo 'apoyaremos las huelgas de hambre'", cuestionó el periodista.

Poco después, mientras entrevistaba a Mario Coriolano , el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, quien sostuvo que "el momento es dramático porque la situación en las cárceles era mala ya en diciembre", el conductor de PPT replicó que aún cuando esto "se podría discutir desde el punto de vista político, una de las cosas que más me molesta de las últimas liberaciones es que muchas de ellas no son serias desde el punto de vista técnico ", afirmó.

Y cerró: "No puede ser que un juez libere a un violador con prisión domiciliaria y lo termine mandando a la casa de al lado de la nena que violó . Esto que digo es un ejemplo concreto que contamos el viernes. Esto va más allá respecto de qué hacemos con los presos. Acá todos tienen que hacer su trabajo y a mí me parece que en muchos casos la justicia no lo está haciendo ".