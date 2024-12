Jorge Macri habló sobre su discapacidad: “Casi toda mi vida me negué a contarla”

En el contexto del lanzamiento del plan integral de discapacidad para la Ciudad, el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, se refirió a su situación personal: “Casi toda mi vida me negué a contarla”. El funcionario contó que ya a una edad avanzada descubrió que padecía una neuropatía periférica. Relató que cuando le decían “cómo rengueas hoy” él le contestaba a esas personas que tenía “un montón de achaques” porque cuando era más joven había jugado al rugby.

“Pero camino mal por una discapacidad que me obliga a tener una valva que me sostiene el pie. Descubrí esa enfermedad de grande y acá estoy, jefe de gobierno nada menos”, destacó ante los presentes, que no dudaron en aplaudirlo. “No nací con ella; o sí. La ciencia no sabe responderlo todavía”, detalló.

Macri recordó que cuando los especialistas le dijeron que toda la vida iba a tener que usar esa valva en uno de sus pies “fue un bajón”. “Dije ‘voy a tener que viajar con esto, no me van a entrar los zapatos’”, contó. Y le agradeció a su esposa, la periodista Belén Ludueña, por alentarlo para que hablara sobre su discapacidad. “Fue una manera de poner el tema en la mesa”, destacó, emocionado. “Fue un alivio. Muestro el coso ahí [por la valva] y listo”, agregó.

Desde el gobierno porteño lanzaron un plan integral que incluye 30 medidas en distintas áreas destinadas a atender las necesidades y en muchos casos los reclamos históricos de los ciudadanos con distintas discapacidades.

Como parte de lo dispuesto, se implementará una ventanilla única que centralice todos los trámites y la información para personas con discapacidad, tanto las que se realizan en el ámbito de la ciudad, como aquellas que son nacionales y en las que interviene la Capital, como por ejemplo, la tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), ente otros.

También se creará un Centro de Atención Integral de Discapacidad, que estará ubicado en la zona sur, donde según se relevó, se encuentra la mayor población de personas con alguna condición o diagnóstico. Este centro funcionará como un espejo de otros privados para allanar el camino de quien esté buscando un diagnóstico, como también facilitará la posibilidad de acceder a tratamientos. Además, se construirá la primera oficina pública atendida por personas con discapacidad.

