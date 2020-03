Jornada complicada para intentar cambiar pasajes de avión

En Madrid, anoche, había incertidumbre entre los pasajeros Fuente: Reuters

Muchos pasajeros tuvieron que hacer largas filas en las empresas y las agencias de turismo para tratar de reprogramar los servicios programados; algunas personas temen volver a Europa por el virus

Federico Acosta Rainis SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de marzo de 2020

Ayer fue una jornada complicada para las principales líneas aéreas que operan en nuestro país. Durante todo el día y debido a la expansión incesante del coronavirus , decenas de pasajeros hicieron cola frente a las oficinas de algunas de las compañías para reprogramar sus vuelos internacionales o pedir reembolsos. Lo hicieron por decisión personal, temerosos de la epidemia, o porque sus vuelos fueron cancelados por las mismas empresas.

"Tengo vuelo mañana [por hoy] para Barcelona pero quiero cambiarlo porque allá están cerrando todos los locales y negocios y tengo miedo. Intenté por Facebook y por teléfono, pero no responden", contó a LA NACION Noelia Chaile mientras aguardaba en la puerta de oficina de Iberia, en Carlos Pellegrini al 1100. "Me voy a quedar acá hasta que me atiendan. No quiero perder el pasaje porque es mi ahorro de todo el año, y no me pueden obligar a viajar, si hasta el mismo Gobierno recomienda no hacerlo", agregó la mujer.

Cerca de las 17, otras 50 personas hacían fila bajo el sol como ella, algunas desde antes del mediodía, para postergar o cancelar sus viajes a España. Y de hacerlo sin pagar una penalidad. A la mañana, Iberia había repartido 150 números para atender a sus clientes, un número que no alcanzó a cubrir la demanda. Un empleado de seguridad dejaba pasar de a un pasajero a la vez, pero la fila avanzaba muy lenta. En la puerta, un cartel solicitaba hacer los cambios por Internet para ahorrar tiempo, pero la opción era válida solamente para los vuelos con destino a Madrid.

En noviembre, Juan Cruz Bunge sacó pasajes para viajar de vacaciones a Barcelona junto a su pareja, del 16 al 23 de marzo. Encontró una buena promoción en Level, la low cost de Iberia. Ahora, por el coronavirus decidieron postergar el viaje. "Si viajamos ya, no sé si vamos a poder volver y además tendríamos que hacer 15 días de cuarentena -explicó Bunge-. Empezamos a reclamar en febrero, pero no nos ofrecieron reembolso ni cambio gratuito: primero me pedían 600 euros y ahora 1500. Es más de lo que costaron los pasajes."

"Es una vergüenza, me atendieron bien pero no me resolvieron nada", opinó recién salida de las oficinas Liliana Addusi, un ama de casa argentina que vive en Portugal. Y compartió su situación: "Tengo pasaje para volver el 19 a Lisboa, vía Madrid, pero quiero quedarme unos días más por miedo. Como lo compré en Portugal me dijeron que acá no pueden cambiarlo. Espero que mis familiares allá puedan ayudarme", se lamentó.

Otros pasajeros contaban que habían comprado sus tickets en agencias, y que ni Iberia ni esas agencias aceptaban cambios. Desde Iberia indicaron que el límite de atención de 150 personas por día es por el virus y que los pasajeros afectados pueden completar un formulario online para obtener un bono por el importe pagado, válido hasta fin de año. "Si bien reforzamos el call center, es una situación extraordinaria y puede saturarse", señalaron.

Un clima similar, aunque algo más sereno, se vivió en la sede central de Aerolíneas Argentinas, en Rivadavia y Perú, donde durante gran parte del día hubo una larga fila de personas. En un comunicado, la compañía anunció que cancelaba vuelos a Miami, Orlando, Nueva York, Roma y Madrid por "el creciente número de solicitudes de cancelación o cambio en las reservas ya emitidas". Eso disparó las consultas y, además de las vías habituales se dispuso un número de WhatsApp para recibirlas. Pero muchos pasajeros se quejaban de que no conseguían ayuda.

"No tuve ninguna respuesta y por eso vine. Vamos a ver si acá me la dan", dijo Osvaldo Conte, mientras mostraba en su celular el chat en el que había enviado sus datos y número de reserva, sin réplica alguna. Este profesor de natación argentino de 50 años que vive en España se enteró de la cancelación de su vuelo de vuelta cuando entró a la página de Aerolíneas Argentinas para sacar un pasaje a Mar del Plata. "Ya esperé una hora y me faltan 18 números", señaló. Y contó que necesita volver a España lo antes posible por cuestiones laborales.

Apenas después de las 18, Aerolíneas cerraba sin dejar entrar más clientes, pero adentro aún aguardaban unas treinta personas. Unos minutos más tarde salió sonriente Adrián Linares, un médico venezolano que pudo reprogramar el vuelo que le habían cancelado a Madrid, donde reside. "Volaba el 18 y me enteré por las noticias de la cancelación, así que vine hasta acá y pude postergarlo sin problemas por un mes", dijo a LA NACION . Para hacerlo, explicó, tuvo que abonar "un recargo del 12%". De todas formas, admitió: "El virus está agarrando para todos lados, América, Europa. Pero allá ahora está fuerte y no sé si quiero volver".