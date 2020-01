José Ignacio: hay temores por un loteo con casas de hasta un millón de dólares

José María Costa SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 11:41

PUNTA DEL ESTE.- De pueblo pesquero a polo turístico gastronómico y nueva meca inmobiliaria. José Ignacio está en el centro de las miradas luego de que finalizaran las cuestionadas obras de la nueva avenida de ingreso y estacionamiento que dieron paso a una ampliación del poblado con 50 nuevos lotes en una de las zonas más caras y exclusivas de la costa esteña. Cada propiedad puede costar más de un millón de dólares.

Aunque la resistencia de los pobladores del pequeño pueblo, que explota de visitantes durante el verano, no es tan acérrima como lo fue contra la obra vial, el miedo a que las construcciones en los nuevos lotes rompan con el estilo del pueblo está latente.

El antiguo pueblo de pescadores se expande Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima / Enviado especial a Punta del este

"Son 20 hectáreas, en cierta manera, eran las más peligrosas que quedaban en José Ignacio. Es decir, las que más posibilidades tenían de que se desarrollaran de una forma diferente a lo que es el pueblo", dijo a LA NACION, Diego Machado, cuya familia vive hace más de 70 años en José Ignacio y hoy es propietario del restaurante Popei.

Machado explicó: "Era una zona concertada, donde los desarrolladores podían acordar con la intendencia más altura y ocupación de suelo que, en la actualidad, llegan a los seis metros y medio en todo José Ignacio. Allí se permitirían hasta siete metros, pero no atenta contra el espíritu del pueblo.

Cinco piedras grandes y 12 palmeras son las que adornan los 800 metros de asfalto negro que marcan el nuevo ingreso al tranquilo pueblo y que divide, como una gran cicatriz, el casco entre la zona ya existente y el nuevo loteo.

La construcción de un estacionamiento generó polémica el año pasado Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima / Enviado especial a Punta del este

"Es un loteo sobre 20 hectáreas que se tardaron muchos años en vender. Finalmente se vendieron por más de 22 millones de dólares a un grupo de distintas personas que lo lotearon. Eso se adhiere a la ordenanza de José Ignacio. Es como un agregado al Faro, no es un barrio cerrado. Lo cual, para muchos de nosotros, es algo bueno. Ahí no hay enfrentamientos entre vecinos y la intendencia", dijo a LA NACION, Martín Pittaluga, exconcejal y dueño del restaurante La Huella situado a menos de 200 metros del nuevo emprendimiento.

Para Pittaluga, era inevitable que pasara. "Dentro de todas las posibilidades que había, es la mejor. Es un proyecto que adhiere al Faro y respeta las ordenanzas de altura y metros de construcción. También respetan la distancia al mar", explicó.

La construcción de un estacionamiento generó polémica el año pasado Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima / Enviado especial a Punta del este

Según Fernando Suárez, el alcalde de Garzón y José Ignacio, el loteo representa una ampliación del casco del pueblo. "El loteo es un padrón privado, como otros tantos que hay en José Ignacio, que estaba hace muchísimos años ahí. Se vendió y se fraccionó", dijo y rápidamente aclaró: "Nosotros tenemos muy poca injerencia o competencia en estos casos. Es más, los planteos del municipio no son vinculantes. Las decisiones están a cargo del intendente que es la autoridad departamental".

A diferencia de la Argentina, la estructura de autoridades de gobierno en Uruguay se divide en nacionales; departamentales, a cargo de intendentes, y municipales a cargo de alcaldes. Son las intendencias las que aprueban los nuevos emprendimientos y obras viales, como la polémica avenida y estacionamiento.

José Ignacio creció mucho en los últimos años Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima / Enviado especial a Punta del este

Las "excepciones" del intendente en la mira

"El miedo que tenemos algunos vecinos es que con el actual intendente de Maldonado ( Enrique Antía), que suele dar muchas excepciones, se autorice la construcción de propiedades diferentes al estilo del pueblo. Eso me preocupa mucho porque ya tenemos experiencias anteriores de excepciones que dio con la excusa de que generaba trabajo", dijo Pittaluga y agregó: "No estamos en contra del progreso. Queremos crecer en orden. Las limitaciones que tiene la ordenanza de construcción municipal, son para eso. El pueblo está en peligro, más aún, cuando el intendente no respeta a la tercera línea de gobierno que es el alcalde".

Ante la consulta por las inquietudes de algunos vecinos sobre este punto, Suárez respondió a LA NACION: "El municipio es el primero que tiene que ejercer el contralor para que no se excedan en lo que ya esta marcado. Pero el que va a ejecutar y aprobar los planos es la intendencia. Estamos para velar para que se respete las normativas locales. Los alcances del proyecto están en manos de las autoridades departamentales. En algunos casos, si somos consultados, el municipio se puede expresar, pero no es vinculante".

José Ignacio: hay temores por un loteo con casas de hasta un millón de US$ Fuente: LA NACION - Crédito: Diego Lima / Enviado especial a Punta del este

Por su parte, Machado se muestra un poco más confiado en que se respete lo acordado: "Ahí se podría haber permitido un barrio cerrado, un hotel con altura mucho mayor. Sin embargo, se consensuó un loteo, cuyo permisos de obra solo permiten construcciones muy similares a las que están del otro lado del pueblo. Será una extensión del pueblo que se irá desarrollando con el tiempo".

"En cierta manera, creemos que los desarrolladores tienen la sensibilidad necesaria para que eso se desarrolle siguiendo la esencia del pueblo. Pero también sabemos que hay un interés económico y de nada le sirve que se desarrolle y parezca a La Barra o Punta del Este. Al contrario, les interesa que sea similar a las construcciones de José Ignacio", agregó Machado.

LA NACION intentó contactarse con Antía y se equipo de prensa en reiteradas oportunidades pero no respondieron los mensajes y llamados.

Una ampliación del casco, pero sin dejar de ser un pueblo

"Dentro del casco de José Ignacio ya no hay nada más para agregar. Salvo algún baldío que se decida construir. Pero un loteo como este, no veo ningún lugar donde se pueda hacer. No creo que haya otro lugar para desarrollar más el pueblo. Me parece que está bien ahí", dijo el alcalde a LA NACION y luego defendió la polémica avenida: "Creo que esta obra vial le vendrá bien al pueblo para la circulación y, por ahí, con este loteo ya se completa el casco. No hay otro espacio".

Según la visión del funcionario que, finalizará su mandato este año, "José Ignacio no dejó de ser un pueblo para ser una ciudad. Ha tenido un desarrollo, es cierto. A veces se dan algunas situaciones irónicas. Desde que llegó el primer poblador a José Ignacio, todos fueron generando un desarrollo y cambio. Desde el primer movimiento que se genera".

"¿Quién es el dueño de decir acá no puede pasar más nada? ¿Es alguien que vino en algún momento, generó algo y a partir de ahí dijo que nadie más lo puede hacer? Me parece que no es así. José Ignacio, obviamente, ha cambiado pero tampoco se fue a un extremo de ciudad porque, justamente, se ha preservado con la comunidad y sus organizaciones", aseguró Suárez.

Para Machado, que pasó toda su vida en José Ignacio, "las características fueron cambiando. Muchos pobladores se fueron porque vendieron las tierras por el valor que tenían. Pero, en definitiva, el pueblo sigue teniendo esa esencia que lo hace un muy comunitario y con un compromiso por el bien común muy particular. Incluso, se fueron adaptando a los cambios en el pueblo por la llegada de turistas. Se dieron cuenta que acá se buscaba un servicio de calidad y que se podía brindar. Lo principal en la belleza natural del lugar y, lo segundo, es servicio que se da a nivel gastronómico, inmobiliario y el nivel de las tiendas".

"Hace bastante tiempo José Ignacio dejó de ser un pueblo de pescadores. Los locales, la gente de San Carlos, vendieron a los argentinos que descubrieron el Faro", dijo Pittaluga y cerró: "El pueblo está descontrolado y me preocupa. Sin embargo, la ordenanza nos protege de cualquier tipo de emprendimiento comercial. Los ruidos molestos están bastante parados. Pero las playas nos preocupan también".