José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado; entregaron los Nobel de medicina
Además, Israel y Hamas negocian la entrega de los 48 secuestrados; el pan aumenta un 12% en Buenos Aires; ganó Boca y perdió River. Estas son las noticias de la mañana del lunes 6 de octubre de 2025
- Espert renunció a su candidatura a diputado nacional a 20 días de las elecciones. “Doy un paso al costado”, escribió el legislador después de varios días de contradicciones sobre su vínculo con el empresario acusado de narco Fred Machado: pasó de negar casi todo trato a reconocer relaciones comerciales y una participación activa en su campaña de 2019. Milei adelantó que quiere en su lugar a Diego Santilli, aunque eso debe ser confirmado por la justicia electoral.
- El premio Nobel de medicina fue para 3 científicos reconocidos por sus hallazgos sobre la tolerancia inmunitaria. Se trata de los estadounidenses Mary Brunkow y Fred Ramsdell, y el japonés Shimon Sakaguchi. El galardón fue otorgado por el trabajo de los expertos sobre la tolerancia inmune periférica que impide que el sistema inmunitario dañe al cuerpo. Estos estudios podrían, además, proporcionar tratamientos más efectivos contra el cáncer.
- Aumenta 12% el pan en la provincia de Buenos Aires. La Cámara de Industriales Panaderos Bonaerenses explicó que el incremento responde al alza del precio de la harina y de la mayoría de las materias primas e insumos. Desde el sector aseguran que se trata del primer ajuste significativo desde abril y que la medida se tomó por un desfasaje insostenible entre costos e ingresos.
- Israel y el grupo terrorista Hamas comienzan a negociar un acuerdo de alto el fuego en Egipto. Uno de los puntos centrales es el intercambio de las 48 personas que fueron secuestradas en el ataque del 7 de octubre y siguen en poder de Hamas, entre ellas 4 argentinos, por presos palestinos que cumplen su condena en cárceles de Israel. Si avanzan las negociaciones, el intercambio podría efectivizarse en los próximos tres días.
- Boca le ganó a Newell’s y es líder de su zona. En la Bombonera logró una victoria 5 a 0 que le permitió llegar a lo más alto de su grupo junto a Unión, Estudiantes y Barracas Central. River, por su parte, perdió 2 a 1 ante Rosario Central y no pudo acercarse a la cima de la zona B del Clausura. La fecha 11 termina hoy con dos partidos: Riestra-Vélez a las 19, y Racing-Independiente Rivadavia a las 21.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
