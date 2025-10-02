José Luis Espert se negó a responder si cobró o no US$200.000 de Fred Machado; Argentina le ganó 4 a 1 a Australia
Además, la marina israelí detuvo a la flotilla que iba a Gaza; polémica por una supuesta estafa en el gremio de los Moyano; un hombre transmitió en vivo su muerte al caer de un ultraliviano. Estas son las noticias de la mañana del 2 de octubre de 2025
- El diputado José Luis Espert se negó a responder si cobró o no US$200.000 de Fred Machado durante la campaña de 2019, una denuncia que salió a la luz por una presentación que hizo Juan Grabois. Machado es un empresario argentino que fue detenido en Neuquén por orden de Estados Unidos, acusado de lavar dinero de narcotraficantes. “Le responderé ante la Justicia”, dijo Espert.
- Un presunto fraude millonario sacude al gremio de los Moyano. El jefe de los camioneros desplazó a dos directivos de por un supuesto desvío de fondos en la administración de un hotel en Mar del Plata; echaron a dos directivos de su extrema confianza y hay una denuncia judicial. Circulan versiones sobre que la estafa podría superar los 10 millones de dólares.
- La Marina israelí interceptó el miércoles barcos de la flotilla internacional de ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza para romper el bloqueo del enclave y detuvo a los activistas a bordo, entre ellos Greta Thunberg, después de ordenarles que cambiaran su rumbo. Las fuerzas israelíes llevaron a los activistas a un puerto israelí para su eventual deportación, lo que representó el fin de una protesta que se había convertido en uno de los símbolos más visibles de la oposición al bloqueo israelí de Gaza.
- La Argentina le ganó 4 a 1 a Australia en el Mundial Sub-20, con goles de Alejo Sarco, Tomás Pérez, Ian Subiabre y Santino Andino, y ya está en octavos de final. El sábado definirá ante Italia, que empató con Cuba, quién es el ganador de la zona.
- El influencer de China conocido como Tang Feiji murió luego de que un avión ultraligero que él había construido perdiera el control y se estrellara. El accidente fue capturado por su teléfono debido a que el hombre de 55 años se encontraba transmitiendo su viaje en vivo en una red social.
