Jujuy: un perro pitbull atacó a una mujer y le tuvieron que amputar un dedo

El pasado domingo, Érica Fronda fue atacada por un perro pitbull en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín. La mujer de 42 años sufrió heridas en su abdomen y en una de sus manos. Por la gravedad de las lesiones, debieron amputarle un dedo.

El episodio se produjo cerca de las 15 en el barrio 14 de Diciembre, cuando la víctima regresaba a su domicilio, luego de hacer unas compras en un almacén que se encontraba próximo a su hogar.

A Érica Fronda le indicaron reposo por 30 días

“Cuando llegué del negocio, me saltó el perro, me sacó un pedazo del dedo meñique y me lastimó toda la panza”, dijo Fronda, en declaraciones al Canal 7 de Jujuy.

Luego del hecho, Fronda debió ser trasladada al hospital Oscar Orías de la ciudad de Libertador, donde fue atendida en la guardia. En la institución médica le amputaron el dedo meñique de la mano izquierda.

A raíz del violento ataque, le indicaron hacer reposo por 30 días. “Trabajo de lunes a sábados y me pagan al día. Estoy sin trabajar. Los dueños del perro solo se hicieron cargo de los medicamentos que tengo que tomar”, lamentó la víctima.

El perro también lesionó su abdomen

Después de recibir la atención médica, la víctima realizó la denuncia en la Seccional 39. “Atacó a otras mascotas e incluso ya mató a otro perro”, aseguró.

Y continuó: “No quiero que ese animal esté en el barrio. Ya me pasó a mí pero aquí también vive mi nieto y mi hijo. Esto le puede pasar a cualquiera”.