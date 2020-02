La actriz dijo que con el nuevo Gobierno tiene "cierta ilusión" de que se apruebe la interrupción voluntaria del embarazo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de febrero de 2020 • 17:10

En el marco del Pañuelazo Federal convocado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito para exigir la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la actriz Julieta Ortega brindó una entrevista en la cual explicó detalladamente su posición sobre el tema.

"Hay un punto dónde nos estancamos todos. Para mí no se puede discutir con una persona que habla de matar personas. Hasta la semana 13 el feto no tiene sistema nervioso desarrollado. Entonces de qué dolor estamos hablando, de qué asesinato", afirmó la actriz de 47 años al aire de Radio La Red.

"Cuando uno habla de lo que entra en esta ley es justicia social. Del otro lado te van a decir que es un ser humano y no lo es. Si hablamos de terminar con una vida no hay nada más que hablar. En todos los países se hace hasta el tercer mes. Así funciona. En Canadá hasta el mes 8", agregó.

Luego, la hija de Palito Ortega se manifestó sobre las posibilidades de que el proyecto sea tratado durante este año: " Con el cambio de Gobierno hay cierta ilusión para que se sancione. Estamos ante una posibilidad única. Esto no quiere decir que esté convencida de que vaya a salir este año, lo que pasa es que hay un presidente con toda la voluntad de que la ley salga y eso hace toda la diferencia".

"Es verdad que durante el gobierno de Cristina el tema no estaba instalado. A Macri no le quedó otra, podría no haberlo habilitado pero lo hizo, se lo reconozco pero no movió ni un dedo para que la ley salga", agregó.

Experiencia personal

En abril del año pasado, la actriz contó que años atrás decidió interrumpir un embarazo. Fue durante una entrevistada realizada por Luis Novaresio en su ciclo de A24.

El periodista le preguntó si tenía una experiencia personal vinculada a ese tema, y ella contestó afirmativamente: "Yo puedo hablar en primera persona de las dos situaciones: de elegir no seguir adelante con un embarazo, y de desear un embarazo con todo mi corazón".

Julieta ortega opina sobre el caso de Thelma Fardin - Fuente: América TV 04:34

Video

El periodista le repreguntó, entonces, cómo fue el proceso en el que interrumpió su embarazo, y ella respondió: "Yo vivía en un país donde el aborto era legal [en referencia a Estados Unidos]. Yo creo profundamente en esto, creo que hay que dejar que cada una decida cómo quiere vivir su vida, y cuándo quiere convertirse en madre. El aborto legal no obliga a nadie a abortar, sí ayuda a las mujeres que deciden abortar a no morirse y a que no las maltraten. Hay que confiar en las mujeres. Creo en el derecho de cada mujer a elegir".