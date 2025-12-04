Kicillof logró la ley de financiamiento y podrá tomar deuda; fijan un límite a la actualización de las indemnizaciones
Además, Diego Santilli recibe a Jorge Macri; la Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez; Leo Messi habló sobre el próximo Mundial. Estas son las noticias de la mañana del jueves 4 de diciembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Kicillof logró la ley de financiamiento, que lo autorizó para tomar nueva deuda. La cámara de senadores bonaerenses, tras negociaciones intensas, sancionó el proyecto del Ejecutivo esta madrugada, que autoriza al gobierno de la Provincia a tomar deuda por poco más de 3000 millones de dólares. Es un paso decisivo para garantizar el pago del aguinaldo de unos 550 mil empleados públicos en diciembre.
- La Justicia fijó un límite a la actualización de las indemnizaciones laborales. Estableció que deben actualizarse por el RIPTE, índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, incluso para los casos previos al 2019. De esta manera termina con la actualización por inflación que había generado en el pasado cifras excesivas.
- Santilli recibe a Jorge Macri en medio del reclamo por la deuda de la coparticipación de la Ciudad. El encuentro será al mediodía en Casa Rosada, en el marco de las reuniones que viene manteniendo el Ministro del Interior con distintos gobernadores en la previa al debate del Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el Gobierno. La Ciudad mantiene un reclamo judicial por el reintegro de 6000 millones de dólares por la quita inconstitucional de la coparticipación en 2020.
- La Corte comenzó con el decomiso de bienes de Lázaro Báez en la causa conocida como La ruta del dinero K. El máximo tribunal dio inicio al operativo para devolverle al Estado unos 60 millones de dólares en dinero y bienes decomisados que pertenecen a Lázaro Báez y a su hijo Martín. Le ordenó al tribunal que lo condenó a que transfiera el dinero obtenido de las subastas de los bienes del empresario kirchnerista.
- Messi habló sobre las chances de Argentina de volver a ganar un Mundial. El capitán remarcó que el plantel mantiene intacta su ambición y su compromiso: “es un grupo que lo va a volver a intentar, lo va a dejar todo y va a pelear”, aseguró Leo, que también advirtió que los detalles pueden definirlo todo y que cualquier rival puede complicar y dejar afuera incluso al equipo más fuerte.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 1
Día del Médico en la Argentina: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar en la jornada
- 2
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 3
Las familias del colegio de Belgrano R que anunció su cierre recurrieron a la Justicia para evitarlo
- 4
Qué es coqueluche: cuáles son los síntomas y el tratamiento de la tos convulsa