La advertencia de Marta Cohen sobre un tercer rebrote por la variante delta

La doctora Marta Cohen, patóloga y pediatra de La Plata que reside en el Reino Unido, analizó la avanzada de la variante delta del coronavirus, en un contexto de falta de segundas dosis de la vacuna rusa Sputnik V y consideró que “potencialmente puede producir estragos” en el país. En este sentido, durante un reportaje con La Once Diez, dijo: “Si nos relajamos, nos vamos de vacaciones como mucha gente hace, y los gobiernos lo permiten, el virus se vuelve más agresivo, más contagioso y las vacunas cada vez sirven menos porque generan anticuerpos para un virus que ya no existe”.

La pediatra argentina señaló además que la comunidad internacional ya sabía en agosto del año pasado que iban a faltar dosis para la segunda aplicación de Sputnik V y, sobre las gestiones del Ejecutivo argentino, se preguntó: “¿Por qué nos embarcamos en esto?”. Según sostuvo, el Gobierno y los equipos de salud “deberán tomar una decisión” respecto de las personas que “necesitan la segunda dosis”.

“Hay que hacer algo, hay que moverse rápido y dar segundas dosis cuanto antes”, dijo Cohen. Y consideró que esta es la única manera para que la población “esté preparada” cuando llegue “la nueva variante delta, que ya está en 80 países, y no reconoce el protocolo de la variante que está dejando de circular, que es la variante británica”. En esta línea, pidió a las autoridades “tomar una decisión de emergencia” y “ser ágiles”.

El segundo de los dos vuelos de Aerolíneas Argentinas que transportarán desde China las vacunas Sinopharm partió este domingo al mediodía desde el aeropuerto internacional de Ezeiza

“Cuando la variante delta surgió en India, produjo los estragos que produjo porque solamente el 3% de la población estaba vacunada con dos dosis; en Argentina es el 8%, no es significativa la diferencia, o sea que potencialmente puede producir estragos”, indicó.

Por último, en relación a la combinación de dos vacunas diferentes para completar el esquema de vacunación, consideró: “En Europa se tomó una decisión así cuando se suspendió la vacuna de Oxford y se decidió dar segundas dosis de Pfizer; no se había probado, pero fue una decisión consensuada. Especulo con que no hay problema de combinar Sputnik V con Oxford porque son plataformas similares, cuando se combinó Oxford con Pfizer, que no se había probado, los resultados demostraron ser buenos”.

LA NACION