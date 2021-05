La Anmat prohibió dos productos médicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de dos productos médicos, según se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

A través de la disposición 3075/2021, la entidad informó el retiro del mercado de los productos con la siguiente información impresa en su estuche secundario: Válvula Cardiaca Mecánica CARBOMEDICS ORBIS, SIZE 21, REF A1-021, SN S1473889-A, Use by 2025-02-14. Y Válvula Cardiaca Mecánica CARBOMEDICS ORBIS, SIZE 023, REF A1-023, SN S1472938-A, Use by 2025-02-16.

Se trata de productos indicados para la sustitución de válvulas cardiacas humanas cuyo funcionamiento se vea afectado por una enfermedad adquirida o congénita, o para la sustitución de prótesis previamente implantadas.

A fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, respecto de los cuales se desconocen su estado y condición, por lo cual su uso puede devenir en riesgo para la salud, la Anmat resolvió prohibir ambos productos médicos.

Las unidades han sido denunciadas y toda vez que se desconoce el estado actual de los productos y, por lo tanto, no pueden asegurarse sus condiciones y correcto funcionamiento, la utilización de las mismas “reviste peligro para la salud de los pacientes”, concluye el documento.

LA NACION