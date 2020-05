La disposición fue publicada hoy en el Boletín Oficial Fuente: Archivo

8 de mayo de 2020 • 03:15

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió el uso, la comercialización y distribución en todo el territorio nacional de los productos rotulados como: cabezal, "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003186"; cabezal, "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003205"; cabezal, "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122001669"; Cabezal, "Alma For you For life, Diode 810nm SN Ice122003214"; equipo , "Alma Lasers, SOPRANO ICE, SN S12ICE 0697, 04. 2015" y cabezal, "Alma Lasers, Diode 810 nm, SN J081800756, 06.2013", según publicó hoy en el Boletín Oficial.

Bajo la disposición 2693/2020, la entidad informó que el instrumento, utilizado para la depilación definitiva, no fue ingresado al país por la firma que está autorizada por la administración para hacerlo.

Por este motivo, a fin de proteger a eventuales adquirentes y usuarios de los productos involucrados, toda vez que se trata de unidades individualizadas de las que se desconoce su procedencia, estado y condición, el Departamento de Control de Mercado dependiente de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud indicó prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de dichos productos.