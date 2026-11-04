La Anmat prohibió varios insumos médicos por irregularidades en la inscripción

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) anunció este miércoles la prohibición de una serie de insumos médicos por presentar irregularidades en su rotulado e inscripción. Los productos —que se vendían en la provincia de San Juan— eran un sistema de aspiración endotraqueal para extraer secreciones y camisolines descartables, cuyo uso, comercialización y distribución ahora se encuentra restringido.

En la Disposición 7133/2026 publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el organismo nacional explicó que, por un lado, el sistema de aspiración “VITAL - CATH closed suction System - for Adult Endotracheal, REF 62140M, LOT 20120101” no presentaba datos del importador ni del registro sanitario. Los inspectores hallaron 15 unidades de este producto en estanterías de un depósito general, que consignaba haber sido fabricado en Taiwán.

Asimismo, las autoridades solicitaron la documentación para respaldar la adquisición de los productos y el responsable admitió que no disponía de las facturas al momento de la inspección. Según los antecedentes, la firma tampoco presentó la documentación posteriormente. Por este motivo, retiraron una unidad como muestra y dejaron las otras 14 inhibidas para su uso y venta dentro del establecimiento.

Los productos fueron hallados en un establecimiento de la provincia de San Juan John Hanna - AP

El Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) de Anmat realizó las tareas de fiscalización correspondientes en la sede de la firma Insumed San Juan S.R.L., en donde hallaron los productos irregulares.

Lo mismo ocurrió con los insumos rotulados como “DIMEX indumentaria descartable, camisolín único uso, 1 pack por 10 unidades”. En ese caso hallaron dos planchas de etiquetas autoadhesivas para camisolines descartables; una con 30 etiquetas y la otra con 26. La empresa responsable explicó que el proveedor era DIMEX y que le entregaba los adhesivos para colocarlos al momento de la comercialización.

La autoridad sanitaria detalló que, para determinar el origen de los rótulos, consultó a CINMOR S.R.L., compañía que figura como titular de la fabricación de las etiquetas. En respuesta, desde la firma aseguraron que se trataba de etiquetas falsificadas y que el número identificatorio correspondía a barbijos y no a camisolines.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)

Si bien la empresa Insumed San Juan S.R.L. cuenta con habilitación sanitaria otorgada por el Ministerio de Salud de San Juan —bajo el rubro “Venta de insumos médicos-descartables”, tramitada en 2024—, eso no impidió que los productos mal rotulados o inscriptos fueran eliminados del mercado.

“Toda vez que se trata de productos médicos ilegítimos respecto de los cuales se desconoce sus condiciones de almacenamiento, funcionalidad y seguridad y por ello reviste un potencial riesgo para la salud de los pacientes, la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud sugirió prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos”, explicaron en la disposición.

A su vez, desde Anmat dieron intervención a la Coordinación de Asuntos Judiciales con el objetivo de que evalúe la radicación de la correspondiente denuncia penal.