La argentina accidentada en Lima viajará mañana a Buenos Aires

Nerea Jodor, de 32 años, cordobesa, había viajado a la ciudad de Lima para participar de un congreso internacional de sociología

Nerea Jodor, la joven de 32 años accidentada en Lima, donde participó de un congreso internacional de sociología y el sábado 7 de diciembre sufrió una lesión en la vértebra L1 cuando el auto en el que se trasladaba golpeó un lomo de burro, será trasladada a la ciudad de Buenos Aires mañana martes, en un vuelo que llegaría el miércoles por la mañana.

El canciller argentino, Felipé Solá, había anunciado que Jodor iba a ser trasladada en un vuelo de la aerolínea Gol el día de hoy, pero finalmente el vuelo debió ser reprogramado por la longitud y las complicaciones posibles que podía brindar la ruta de vuelo, informaron fuentes oficiales a LA NACION.

La cordobesa será trasladada en un vuelo de Aerolíneas Arentinas -AR 1365- que parte de la ciudad de Lima a las 22.50 y llega al aeropuerto de Ezeiza a las 5.00 de la mañana. "Están todas las condiciones dadas para que Nerea Jodor vuelva al país junto a su madre este miércoles a las 05 am, en un vuelo directo de Aerolíneas Argentinas", indicó el canciller.

El accidente

Jorge Jodor, padre de Nerea, contó sobre lo ocurrido: " Cayó mal sobre el asiento cuando el Uber que la llevaba golpeó un lomo de burro, desde entonces está internada en Lima y tengo que decir que el consulado argentino allá se portó muy bien y el doctor Céspedes que la atiende en la clínica donde está internada también, pero necesitamos traerla de nuevo al país", de acuerdo con lo publicado por la agencia de noticias Télam.

Asimismo, agregó: "La mamá de Nerea viajó el martes para Perú y está con ella desde el miércoles, la idea era traerla y teníamos un informe médico que la autorizaba a volar, pero la Aerolínea Latam no la quiso trasladar".

Por su parte, desde la aerolínea confirmaron a LA NACION que no pueden trasladar a la joven porque que los aviones comerciales "no cuentan con un sistema de sujeción específico como tienen las ambulancias o aviones sanitarios" y que sería riesgoso para su salud, ya que Jodor debe permanecer en posición horizontal, y no puede sentarse en los asientos comerciales.