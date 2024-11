La banda sinfónica de Gendarmería tocó “Bohemian Rhapsody” en la estación de Constitución

La estación de Constitución fue el escenario de un homenaje de la banda sinfónica de Gendarmería Nacional al Día de la Soberanía Nacional. Con un “repertorio especial”, según publicó la cuenta oficial del tren Roca en su cuenta de X, los músicos tocaron canciones de Queen, Michael Jackson y películas reconocidas.

El novedoso espectáculo fue captado por varios usuarios que circulaban este jueves por el lugar y paraban unos minutos para escuchar. De acuerdo a las imágenes que se replicaron en las redes sociales, la banda sonó al ritmo de temas célebres como “Bohemian Rhapsody” y “We are the champions”, del conjunto británico, y “Another one bites the dust”, del cantante estadounidense.

Con banners que presentaban a la “Gendarmería Nacional”, los artistas se desplegaron sobre una de las entradas a la estación, se posicionaron junto a sus instrumentos, atriles y partituras correspondientes, y comenzaron a musicalizar la mañana. Actualmente, la agrupación está dirigida por el Segundo Comandante y licenciado Fabián Antonio Di Mattia y el Director Asistente, el Alférez licenciado Sebastián Alejandro Quiroga.

El día que los universitarios protestaron en la estación de Once

Semanas atrás, luego de que el Gobierno vetara la ley de financiamiento a las universidades, un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), también hizo una intervención artística en una estación, en ese caso, en la de Once. Allí, los jóvenes coparon la terminal y desplegaron una coreografía al ritmo de “Fanático”, el tema de Lali Espósito, popularizado por contener varias críticas relacionadas al presidente Javier Milei, de quien la artista recibió varios agravios en redes sociales y entrevistas.

En las imágenes que comenzaron a viralizarse por X se puede ver a un numeroso grupo de jóvenes que comienza a bailar al ritmo del hit de la artista. Finalizada la coreografía, los estudiantes se unieron al grito de “universidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode, se jode”.

En diálogo con LA NACION, la UNA precisó: “Es la única casa de altos estudios de arte de la República Argentina que está cumpliendo 10 años. Es en este marco, también de lucha y visibilidad por el reclamo del presupuesto, que se fueron coordinando distintas acciones con las organizaciones”, en relación con la medida de protesta llevada adelante por el departamento de artes del movimiento que funciona dentro del establecimiento.

No es la primera vez que los estudiantes utilizan este tema musical como bandera del reclamo universitario. En la última marcha federal del 2 de octubre, tras el acto multitudinario en el Congreso que tuvo como discurso final el de la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, la jornada de protesta cerró con la popular canción.

El tema de Espósito, tal como publicó este medio, tiene varias referencias veladas al Presidente. De hecho, la propia cantante, en una entrevista, dijo que le gustaba jugar con algunas de las cosas que se dijeron sobre su propio lanzamiento y afirmó que algunas eran falsas y otras no.

LA NACION