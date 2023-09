escuchar

La Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció hoy, a través de un comunicado, que modificó el programa de estudios de la carrera de Medicina, y la acortó de siete años y medio a seis.

El cambio forma parte de un programa integral de modernización que ya había abarcado a las carreras de Ingeniería industrial y en Informática, Economía y Administración agraria, que demandaban seis años de cursada, y con la reforma se acortaron a cinco.

“La propuesta introduce un enfoque más flexible, permitiendo a los estudiantes elegir rotaciones según sus intereses y objetivos personales y profesionales, para que adapten la formación a sus aspiraciones individuales”, dijo Luis Ignacio Brusco, decano de la Facultad de Ciencias Médicas.

“Con el objetivo de actualizar la formación académica de los futuros profesionales, además de acortar la duración de la cursada y crear títulos intermedios, la UBA continúa un camino de modernización para carreras, inclusive las tradicionales como Medicina y algunas ingenierías. Estos cambios están en sintonía con las metas que el rector [Ricardo] Gelpi mencionó al asumir su gestión para agilizar las trayectorias académicas y enfrentar la deserción estudiantil, sin perder calidad académica”, se explicó en el comunicado de la universidad.

“Trabajando de forma conjunta entre el rectorado y las distintas facultades estamos logrando objetivos con la idea de que los estudiantes puedan egresar con un título y una experiencia educativa de calidad, en menor tiempo, priorizando siempre, la excelencia en la formación y la modernización académica”, argumentó Gelpi.

Además, en un documento en donde se fundamenta la reforma del plan de estudios de la carrera, la facultad especificó: “Hemos optimizado los contenidos, evitando duplicación de temas y organizado los programas de las materias. Como hemos mencionado, disciplinas como Bioquímica, Microbiología y Parasitología, Patología, Bioética, Salud Pública y Salud Mental integraron cada una de ellas sus contenidos. De esta manera, según se detalla en el documento, se permite acortar la carga horaria y temporal de las mismas, sin desconsiderar la continuidad de la calidad en la enseñanza y el aprendizaje. Estos cambios significativos nos han permitido reducir la carga horaria total de la carrera en aproximadamente mil (1000) horas”, se señaló en el escrito.

Respaldo

Guillermina Tiramonti, investigadora del área de Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), opinó: “Las carreras universitarias en la Argentina son muy largas. Acortarlas está en el sentido de lo que pasa en las carreras en los países centrales”. Y distinguió: “Claro que no es solo acortar, sino hacerlo considerando las exigencias actuales del ejercicio de la medicina”.

“Es una buena iniciativa. He abogado siempre por la idea de que las carreras de grado deberían ser más cortas. En mi caso, por ejemplo que soy toxicólogo, hice primero medicina, después medicina interna y recién después, la posbásica en toxicología y esto me llevó muchísimo tiempo. Para mí, es algo positivo, siempre hay que tener cuidado de no perder la humanización y la visión integral del enfermo, que eso es importante, pero quizás sí ir orientándose a la focalización, a lo que realmente uno va a querer hacer y sacar, quizás, contenidos tan generales y tan grandes que hacen a que la carrera sea muy lenta. Hace que también se pierda participación en el mercado laboral”, sostuvo Francisco Dadic, especialista en medicina interna y toxicología. Y señaló: “Son entre 10 y 15 años de formación. Es muchísimo tiempo para recién empezar a estar activamente en el mercado laboral”.

Para Eduardo López, infectólogo pediátrico y asesor presidencial durante la pandemia, introducir a la currícula Biología molecular y Genética es importante y hay que darle más prioridad frente a los avances. Pero también afirmó que el foco debe estar puesto en por qué tantos alumnos ingresan por año a la Facultad de Medicina y se gradúan muchísimos menos.

En este sentido, se preguntó: “¿Los que ingresan no ingresan con la vocación suficiente o tenemos individuos que no están preparados para soportar la carrera?”. Y opinó: “Uno puede adecuar las materias para reducir la carrera al punto perfecto, pero hay que estar seguros de que la formación no baje la calidad y esto se va a ver reflejado en algunos años”.

Y destacó: “También es importante destacar que la residencia es optativa. Hay un grupo importante de médicos que empieza a ejercer sin tener la residencia completa en la especialidad que decide. A esto también se le debe prestar atención”.