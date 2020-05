La ciudad retomó la recolección de residuos reciclables

Se trata de una prueba para reactivar la actividad de manera gradual; en la primera etapa se trabaja con supermercados y grandes farmacias

Valeria Musse 5 de mayo de 2020

Con una prueba "piloto", se inició ayer un plan para reactivar de manera paulatina y parcial la actividad de los recuperadores urbanos en la ciudad. Alrededor de 200 recicladores que integran algunas de las 12 cooperativas que funcionan en los barrios porteños comenzaron esta semana a trabajar. Solo están habilitados para retirar residuos de grandes cadenas de farmacias y supermercados. Previamente, los comercios deben tener sus desechos preclasificados y estacionados durante 72 horas.

Mediante un convenio coordinado entre el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la cartera de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad se acordó un plan de contingencia para el reinicio de las actividades de recolección del material reciclable en el ámbito porteño. "Si bien nosotros les seguíamos pagando a los trabajadores el subsidio de entre $18.000 y $24.000 correspondiente, decidimos probar esta propuesta, para la que coordinamos con 400 locales", entre supermercados y farmacias, explicó a LA NACION Clara Muzzio, ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la ciudad.

De acuerdo con el protocolo elaborado, la recolección solo se efectúa los lunes. Los recuperadores pasan por los comercios con los rodados, retiran los residuos rotulados con fecha y los trasladan a los centros verdes habilitados. Allí deben dejar los materiales reciclables hasta el viernes siguiente, cuando otro grupo de trabajadores realizarán el correspondiente procesamiento. El objetivo es que el trabajo en estas plantas sea lo más automatizado posible para reducir al mínimo la manipulación.

Ayer por la mañana, por ejemplo, salieron solo siete de los 160 camiones que tiene la ciudad para el retiro de materiales secos. En los rodados se trasladaron 40 recuperadores.

La recolección de residuos reciclables de origen domiciliario, hospitalario, de hoteles y peligrosos no estará autorizada en esta instancia porque, por ahora, no es posible garantizar la trazabilidad de esos materiales y su eventual procedencia de hogares con ciudadanos contagiados, aclararon las fuentes.

Alicia Montoya, responsable del equipo técnico de la cooperativa El Álamo, se refirió al plan. "El gobierno está haciendo esto como una reacción frente a la presión de las cooperativas", dijo. Y se quejó: "Este sistema no sirve del todo. No decimos que abran el grifo y que nos dejen salir a todos, pero de esta manera se está perdiendo el 95% de los generadores. Son muy pocos los mercados que tienen capacidad para acumular desechos". Montoya entiende que la recolección de ese tipo de residuos "no tiene casi riesgo" de contagio de coronavirus , por lo que podría instrumentarse otra propuesta.

Cuidados para los trabajadores

Para esta labor piloto, informaron desde la ciudad, se dota a los trabajadores de los elementos de protección y limpieza personal (guantes, barbijos y alcohol en gel) en las unidades de recolección, así como también se aseguran la limpieza y la desinfección de aquellas una vez terminado cada turno. Los recolectores están individualmente autorizados, en un número acotado, y deben completar una declaración jurada previa con el objetivo de identificar a aquellos que pertenecen a grupos de riesgo o conviven con alguna persona de esos grupos.

Con el objetivo de prevenir contagios por el Covid-19, a cada recuperador se le toma la fiebre tanto cuando se acerca a buscar los camiones para el retiro de los materiales secos como cuando ingresa en las plantas de tratamiento.

En la ciudad hay registrados 6500 trabajadores que ejercen su actividad en las cooperativas. Alrededor de 4500 son los que habitualmente salen a la calle a recolectar residuos reciclables. Para esta prueba piloto solo se registraron alrededor de 200, aunque ninguno de ellos circula en la ciudad, salvo para ir a retirar los desechos de los grandes generadores, aclararon las fuentes consultadas.

Como el sistema recolección de basura de los contenedores negros es mecanizado, el servicio continuó funcionando pese a la cuarentena, por lo que la ciudad aprovechó esa metodología para retirar también los residuos de las campanas verdes, explicó Muzzio.