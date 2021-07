La dura respuesta del director de Radio del Plata a Sandra Russo por su despido

Después de haber sido desvinculada de Radio Del Plata, la periodista Sandra Russo denunció que la echaron por su “línea editorial”. Sin embargo, el director de la emisora, Antonio Fernández Llorente, respondió: “No censuramos, terminamos el programa por bajo rating”, replicó.

“Jamás censuramos a nadie”, argumentó Llorente en diálogo con diario Perfil. Asimismo, el director de Radio del Plata sostuvo que las declaraciones de Russo son “mentira” y que su desvinculación respondió a una cuestión de rating y de programación.

El descargo de Russo

Russo había afirmado además que durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y el primero de Alberto Fernández fue censurada.

La periodista dio la noticia durante la emisión de este martes: “Hoy es el último programa que hacemos”. Luego de agradecerle a su equipo, contó que ese mismo día un gerente de la radio le dijo que, por razones presupuestarias, no iba a continuar con el ciclo.

Sin embargo, la expanelista de 678 sostuvo a principios de esta semana que no creía en esa explicación: “Creo que es la línea editorial de este programa, mi línea editorial, mi persona y mi recorrido lo que no se quiere en esta radio”. Y agregó: “Lo lamento mucho, porque ya pasé por una primera etapa de cuatro años que terminó en el 2016″, en referencia a lo sucedido hace cinco años, cuando anunció que no iba a estar más en Del Plata porque los dueños le pedían que pagara por el espacio.

Desde la dirección de la radio habían indicado a LA NACIÓN que la salida de la conductora se debía a una cuestión de presupuesto y a un cambio de rumbo artístico.

“Jamás bajamos línea ni censuramos a nadie, menos por su ideología ni por su cercanía a cualquiera”, remarcó Llorente al respecto.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project