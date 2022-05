La emoción de la madre del niño con hepatitis aguda grave tras el trasplante y su reacción hacia la familia del donante: “Sentí que me estaba muriendo”

“Estoy súper contenta con los médicos. Era una situación complicada, pero gracias a Dios ahora está bien y estoy muy agradecida con los familiares del donante porque le salvaron la vida a mi nene”, dijo esta mañana Roxana, con lágrimas de emoción, la madre del niño de 8 años que ayer fue trasplantado del hígado tras ser diagnosticado con hepatitis aguda grave de origen desconocido.

Apenas finalizó la cirugía, la mujer, de 38 años, pudo ver por un rato a su hijo. “Ahora estoy tranquila. Si me hubieses preguntado anteayer, estaba destrozada”, respondió la mujer a un cronista local que la esperaba afuera del Sanatorio de Niños de Rosario, en Santa Fe.

La noticia de la enfermedad había devastado a la familia. El padre del niño se había hecho pruebas para donar su órgano, pero le dijeron que se trataba de un “hígado graso”. Un sobrino también lo había intentado, pero la posibilidad se cayó. Al respecto la madre reconoció: “Te destruye cuando te dicen lo de la hepatitis. Sentí que me estaba muriendo cuando me dijeron lo del trasplante, porque era una cosa que no esperaba”. El niño le decía “mamá no te vayas porque tengo miedo”.

Cuando Roxana oyó en los medios que había aparecido un hígado para su hijo, la emoción fue más fuerte. “No quería hacerme ilusiones hasta que los médicos me llamaron a las 23.30 [de anteayer]. Yo me quería venir en ese momento”, contó la mujer, que ahora espera con ansias el momento en que el niño se despierte para estar a su lado. Cuando por fin ayer vio aterrizar el helicóptero sanitario que traía el órgano, “fue una emoción tremenda”, aseguró.

Cómo evoluciona el niño trasplantado

“El paciente evoluciona favorablemente y los parámetros vienen mejorando hora a ahora. Igual, lleva menos de 24 horas de operado, por lo que no deja de ser un paciente crítico al que hay que seguir muy de cerca. Estamos muy conformes”, dijo esta mañana, en su reporte, el doctor Lisandro Biteti, uno de los encargados de llevar adelante la intervención.

Al momento, el menor tiene asistencia mecánica respiratoria. El médico evitó hablar aún sobre el alta. “Salió todo como estaba programado. Recordemos que son tres cirugías en una, hay que darle tiempo”, agregó el especialista.