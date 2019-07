El empleado de delivery dijo que la respuesta de la compañía fue "desproporcionada", pero la justificó

29 de julio de 2019 • 15:34

El repartidor de la compañía Glovo que sufrió un accidente el sábado pasado mientras llevaba una entrega y que, al comunicar lo que le había pasado recibió de la compañía mayor preocupación por el estado del pedido que por su propia salud, señaló: "Glovo no nos cree que podamos haber tenido un accidente". A continuación, justificó el accionar de la empresa, que según él, tiene esa actitud porque "muchos de los Glovers somos capaces de fingir un accidente para quedarnos con la mercadería".

Ernesto, el repartidor de la reconocida app de delivery, declaró en la señal TN que la respuesta de la compañía fue "completamente desproporcionada".

Relató que luego de que sufriera el accidente cuando un auto lo embistió en Barracas, él estaba "muy dolorido, el golpe fue muy fuerte". "Me preocupé de inmediato por comunicarme por soporte -contó el reapartidor-, por la responsabilidad de tener un producto encima y tener que entregarlo- Entonces de inmediato pedí que reasignaran el pedido. Y claro, la respuesta del otro lado fue 'Sacame una foto del pedido'".

"Muchos de los Glovers son capaces de fingir un accidente para quedarnos con la mercadería", aseguró Ernesto Fuente: Archivo

"Glovo no nos cree que podamos haber tenido un accidente", aseguró Ernesto y preguntó: "¿Sabés por qué nos pasa? Porque muchos de nosotros, de los Glovers, somos capaces de fingir un accidente para quedarnos con la mercadería".

A continuación, el repartidor accidentado continuó con su justificación a la compañía: "Fijate que la chica dice 'es el procedimiento', no salió de ella insitir en la foto. Glovo se defiende de esas barbaridades que hacen alguno de mis compañeros endureciendo las penas, endureciendo el procedimiento".

Glovo manifestó a través de un comunicado oficial emitido hoy que "reconoce su error en este caso específico" y que "la prioridad de la compañía es la seguridad de sus repartidores". Además, la compañía aseguró: "En el caso de un accidente, el primer paso del protocolo es confirmar el estado de la persona y comunicarse con el servicio de salud en el menor tiempo posible".

Sin embargo, eso no parece haber sido lo que ocurrió el sábado tras el accidente de Ernesto, como lo demostró la difusión del intercambio de mensajes que se realizaron entre el repartidor y la empresa, donde la primera pregunta que parte desde Glovo es "cómo se encuentra el pedido".

En cuanto a la comunicación que tuvo el repartidor por parte de la compañía luego de ese primer intercambio, Ernesto aseguró: "Al poco rato me llamaron de soporte para ver cómo estaba y me llamó Raúl, gerente de operaciones de Glovo de Argentina y Uruguay, tuvimos una extensa conversación y fue muy amable, me pidió disculpas y hablamos del funcionamiento de la empresa, para ver si podemos hacer aportes nosotros para mejorar la aplicación".