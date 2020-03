La grúa se llevaba el auto por estar mal estacionado y atacó a los inspectores

El incidente ocurrió el sábado en un popular barrio de Córdoba

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020 • 12:01

Un nuevo episodio de violencia callejera tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. Los inspectores de tránsito sufrieron agresiones cuando intentaban remover un auto mal estacionado.

El conductor del auto, que había cometido la infracción y no poseía documentación correspondiente, intentaba impedir que levantaran el vehículo. Entre gritos, insultos y patadas, los empleados intentaron contener al hombre que estaba fuera de sí.

Todo quedó registrado por uno de los empleados. El video comenzó a circular en las redes sociales y hasta el momento se desconoce el nombre del agresor

"Bajame eso la c. de tu madre. No me toqués el auto. Me rompiste todo el auto. No me toqués nada. Me tiraste del auto", se logra escuchar.

Según el testimonio para ElDoceTV del inspector agredido -Juan Pablo Arancibia- el auto estaba estacionado de mano izquierda y tras algunos minutos de ira, llegó al lugar una mujer con los papeles del auto. Pero las intimidaciones no terminaron ahí, la mujer le recomendó a los inspectores que no hagan la multa porque el agresor era una persona importante de Buenos Aires.

El testimonio del inspector agredido - Fuente: eldoce 01:44

Video

"No saben con quién se estaban metiendo. Es un groso de Buenos Aires", se escucha con facilidad en otro momento.

Por último, el auto fue removido del lugar y se lo trasladó al depósito de Movypark. Respecto al hombre, no fue detenido ni arrestado.