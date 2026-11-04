La guía definitiva para la visita del Papa: qué cambia en la ciudad y cómo afectará a vecinos y viajeros
La llegada del papa León XIV a la ciudad de Buenos Aires plantea una serie de interrogantes sobre cómo será la circulación y qué deberán tener en cuenta quienes viven, trabajan o transitan por las zonas donde se desarrollarán las actividades. A continuación, una guía con preguntas y respuestas para conocer los principales detalles del operativo y organizar los traslados durante la visita del Pontífice.
¿Qué calles estarán cortadas en la ciudad por la visita del Papa y desde cuándo?
¿Cuáles son las zonas restringidas?
¿Para qué sirve el código QR y quiénes deben tramitarlo?
¿Dónde se solicitará el QR y en qué puntos se exigirá para ingresar?
¿Los vecinos podrán entrar y salir de sus viviendas durante el operativo?
¿Qué pasará con las cocheras particulares y los estacionamientos dentro del perímetro restringido?
¿Quiénes podrán ingresar caminando y por qué calles estará permitido circular?
¿Los taxis y las plataformas podrán ingresar a las zonas restringidas?
¿Qué pasará con los colectivos y cuáles modificarán sus recorridos?
¿Cómo funcionarán los subtes y trenes durante la visita del Papa?
¿Qué días serán feriados en CABA por la visita del Papa y a quiénes alcanzarán?
¿Qué actividades públicas realizará el papa León XIV en la ciudad de Buenos Aires?
¿Qué calles estarán cortadas en la ciudad por la visita del Papa y desde cuándo?
Los cortes comenzaron este miércoles 4 de noviembre en Palermo y se ampliarán progresivamente hasta el viernes 6. Las restricciones afectan principalmente a la avenida del Libertador y sus calles transversales. Desde la madrugada del miércoles quedó cerrado el tramo entre las avenidas Sarmiento e Intendente Bullrich, mientras que el jueves se sumará el sector comprendido entre Bullrich y Ortega y Gasset. El viernes, los cortes se extenderán hasta Olleros y alcanzarán nuevas calles transversales. En Recoleta, las restricciones vehiculares alrededor de la Nunciatura Apostólica regirán desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11.
Los cierres no comienzan todos al mismo tiempo, sino que se implementarán de manera escalonada a medida que avance el operativo. El siguiente mapa permite identificar las calles afectadas por el operativo y por cuáles se podrá circular.
¿Cuáles son las zonas restringidas?
El operativo comprende sectores de Palermo y Recoleta en los que se deberá tramitar permisos especiales en caso de querer circular en determinados días y horarios en los que se restringirá el ingreso y egreso a vecinos y comerciantes.
Los perímetros son distintos en cada barrio y cuentan con puntos de acceso controlados.
¿Para qué sirve el código QR y quiénes deben tramitarlo?
El código QR permitirá acreditar el acceso a los perímetros de seguridad establecidos durante la visita del Papa. Deberán solicitarlo los vecinos que residan dentro de las zonas restringidas y no puedan demostrar su domicilio mediante el DNI. Quienes tengan el domicilio actualizado en su documento podrán utilizarlo para acreditar su residencia ante los controles policiales y no necesitarán el QR.
¿Dónde se solicitará el QR y en qué puntos se exigirá para ingresar?
El código QR se obtiene mediante un formulario online habilitado por el Gobierno porteño. El trámite tiene carácter de declaración jurada y requiere completar nombre, apellido, número de documento y correo electrónico. Una vez realizado, el código llegará a la casilla informada y deberá presentarse ante los controles cuando sea requerido.
Los controles se realizarán en los accesos habilitados a los perímetros restringidos. En Recoleta, los puntos de ingreso y egreso estarán ubicados en las esquinas de Alvear y Callao, y de Alvear y Libertad.
En Palermo, los accesos controlados estarán ubicados en los cruces de Zabala, Olleros, Volta, Newbery, Matienzo, República Eslovenia, Chenaut, Clay, Arévalo, Zibel, Dorrego, Bullrich, Sinclair, Godoy Cruz, Fray Justo Santa María de Oro, Kennedy, República de la India, Sarmiento, Darragueira y Ugarteche con el perímetro operativo. Allí se solicitará la documentación correspondiente para ingresar a las zonas restringidas.
¿Los vecinos podrán entrar y salir de sus viviendas durante el operativo?
Los residentes deberán acreditar su domicilio mediante el DNI actualizado o, si no pueden hacerlo, presentar el QR. Los huéspedes de los hoteles ubicados dentro del perímetro podrán justificar su acceso mediante la presentación de la reserva de alojamiento.
También podrán ingresar trabajadores y proveedores que acrediten domicilio laboral o actividad autorizada.
¿Qué pasará con las cocheras particulares y los estacionamientos dentro del perímetro restringido?
En Palermo, el acceso a las cocheras ubicadas sobre los corredores afectados estará restringido y supervisado por personal de tránsito, mediante carriles especialmente habilitados hasta el sábado.
A partir de ese día, tanto en Palermo como en Recoleta, los vehículos estacionados dentro del perímetro deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7.
En el caso de los alrededores de la Nunciatura, los vecinos podrán estacionar a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador, en sentido a Retiro, entre Libertad y Callao. Los vehículos que no sean retirados serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.
Los vecinos deberán prever eventuales demoras para ingresar o retirar vehículos.
¿Quiénes podrán ingresar caminando y por qué calles estará permitido circular?
Durante los trabajos de montaje en Palermo, la circulación peatonal permanecerá habilitada por las veredas y los senderos internos de Plaza Holanda y del Parque Tres de Febrero. Los peatones deberán respetar los vallados instalados alrededor de las áreas de obra y logística.
En Recoleta, los puntos de ingreso y egreso estarán ubicados en Alvear y Callao, y en Alvear y Libertad, donde se realizarán controles de documentación.
El día de la misa y la vigilia en Palermo, habrá corredores especiales para el ingreso de los que quieran participar de los eventos.
¿Los taxis y las plataformas podrán ingresar a las zonas restringidas?
En los alrededores de la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, habrá una restricción vehicular total desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre.
En Palermo, los cortes se ampliarán progresivamente y habrá controles de acceso durante las actividades del Pontífice.
Hasta el momento, no se informó si los taxis, Uber y otras aplicaciones de transporte tendrán autorizaciones para ingresar ni dónde deberán dejar o recoger pasajeros.
¿Qué pasará con los colectivos y cuáles modificarán sus recorridos?
Los colectivos de jurisdicción nacional circularán con frecuencias de día hábil desde el domingo 8 de noviembre a las 18 hasta la noche del miércoles 11, incluso durante los feriados establecidos por la visita de León XIV.
Además, podrían producirse modificaciones en algunas líneas que atraviesan las zonas afectadas por los cortes de tránsito en Palermo y Recoleta. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente qué recorridos serán desviados ni qué líneas modificarán sus trayectos.
Las líneas de jurisdicción de la Ciudad también reforzarán el servicio durante los feriados del lunes 9 y el martes 10.
¿Cómo funcionarán los subtes y trenes durante la visita del Papa?
El subte tendrá un esquema especial durante la visita de León XIV. El domingo 8 de noviembre, desde las 12, cerrarán distintas estaciones de las seis líneas por razones de seguridad y los recorridos serán reducidos.
El lunes 9 todas las líneas funcionarán con frecuencia de día hábil, aunque se mantendrán los cierres previstos desde el inicio del servicio.
El martes 10, en principio, las estaciones estarán abiertas, salvo las afectadas por obras. Además, la línea D extenderá su funcionamiento hasta la 1.30 con servicios especiales para facilitar la desconcentración de los asistentes a la vigilia, mientras que la línea H contará con un servicio especial de conexión. El Premetro no tendrá cierres previstos para el domingo.
En cuanto a los trenes, las líneas Sarmiento, San Martín, Mitre, Roca y Belgrano Sur funcionarán con cronogramas de día hábil entre el 9 y el 11 de noviembre, con refuerzos y servicios nocturnos.
Por razones de seguridad, los ramales Mitre y San Martín tendrán recorridos reducidos y no llegarán a Retiro desde las 8 del lunes y desde las 16 del martes, hasta que se autorice el restablecimiento normal del servicio. Además, las estaciones Lisandro de la Torre y 3 de Febrero permanecerán cerradas desde las 18 del sábado 7 hasta el primer servicio del jueves 12.
¿Qué días serán feriados en CABA por la visita del Papa y a quiénes alcanzarán?
La ciudad de Buenos Aires tendrá dos feriados consecutivos por la visita de León XIV. El lunes 9 de noviembre será feriado nacional y alcanzará a todo el territorio argentino.
El martes 10 también será feriado en CABA y en la provincia de Córdoba. Así lo dispusieron las administraciones locales.
¿Qué actividades públicas realizará el papa León XIV en la ciudad de Buenos Aires?
El Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre a las 16.30 a Aeroparque. A las 17 rendirá homenaje al general José de San Martín, a las 17.20 participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y a las 17.50 se reunirá con el presidente Javier Milei. A las 18.30 visitará el Palacio Libertad.
El lunes 9, a las 11.30, encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la UCA; a las 17.30 tendrá un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín; a las 18.45 celebrará las vísperas en la Catedral Metropolitana y a las 19.45 cenará con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.
El martes 10, tras regresar de Córdoba, participará a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.
Finalmente, el miércoles 11, a las 8, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto antes de trasladarse a Luján, donde celebrará una misa antes de partir hacia Perú.