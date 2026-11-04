La guía definitiva para la visita del Papa: qué cambia en la ciudad y cómo afectará a vecinos y viajeros

12 ¿Qué actividades públicas realizará el papa León XIV en la ciudad de Buenos Aires?

El Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre a las 16.30 a Aeroparque. A las 17 rendirá homenaje al general José de San Martín, a las 17.20 participará de la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y a las 17.50 se reunirá con el presidente Javier Milei. A las 18.30 visitará el Palacio Libertad.

El lunes 9, a las 11.30, encabezará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por la tarde, a las 16.10, se reunirá con sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la UCA; a las 17.30 tendrá un encuentro interreligioso en el Palacio San Martín; a las 18.45 celebrará las vísperas en la Catedral Metropolitana y a las 19.45 cenará con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

El martes 10, tras regresar de Córdoba, participará a las 20.15 de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

Finalmente, el miércoles 11, a las 8, visitará el Complejo Penitenciario Federal de Devoto antes de trasladarse a Luján, donde celebrará una misa antes de partir hacia Perú.