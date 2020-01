La insólita confesión de un conductor que no pasó el control de alcoholemia

La entrevista al conductor se viralizó rápidamente en las redes sociales

El 2020 ya tiene uno de sus primeros videos virales: en las últimas horas se popularizó en las redes sociales una insólita entrevista a un conductor al que le retuvieron su auto por dar positivo en un control de alcoholemia.

Consultado por un periodista de Crónica TV que estaba en el lugar, el hombre admitió que ni siquiera sabía cuál era su nivel de alcohol en sangre. "La verdad que ni idea, 150 o algo así, me dio mal aparentemente", sostuvo.

"Estoy tan perdido que no me acuerdo qué tomé -agregó con tono de sorna-. Anoche que arrancamos Año Nuevo me la re pegué, tomé cocaína, drogas, un montón de cosas y hoy llegue a este nivel".

"Todos los autos que choque desde San Telmo hasta acá noté que me decían 'flaco me chocaste'", añadió y mostró una bolsa en la que, según él, llevaba "drogas, pan, champagne y dos vinos". "Iba a festejar fin de año, pero igual no pasa nada", contó.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Transporte de la Ciudad, se realizaron 3230 controles de alcoholemia durante la noche de Año Nuevo, de los cuales dieron positivos 58, es decir, un 1,8% del total.