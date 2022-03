La joven de 21 años que decidió mudarse a un geriátrico: “Yo lo amo”

Una joven de 21 años de origen británico se volvió viral en TikTok luego de contar el motivo por el que terminó viviendo en una geriátrico. “La gente piensa que soy rara por vivir en un hogar para ancianos teniendo 21 años. Pero yo lo amo”, aseguró en un video que compartió a en la red social.

La mujer, quien realiza posteos bajo el usuario @playboylacroix, decidió instalarse en un asilo luego de no dar con ningún otro espacio en el que pudiese hospedarse. Una de las preguntas frecuentes que recibe por parte de los internautas es cómo le fue permitido vivir allí.

Al parecer, el pequeño pueblo inglés al que se mudó por trabajo no contaba con propiedades en alquiler por el momento. En consecuencia, las autoridades decidieron abrir este tipo de instituciones para que personas como ella, que estuviesen buscando alojamiento, pudieran instalarse.

La joven británica de 21 años que decidió quedarse a vivir en un geriátrico Tik Tok

“Debido a la naturaleza de mi trabajo, viajo mucho. En esta ocasión, y tras parar en esta área desconocida, me fue imposible encontrar vivienda. Cuando se abrió la posibilidad de vivir en el hogar de ancianos, sin embargo, no lo dudé ni un segundo”, explicó.

Para su sorpresa, no era la única persona en esa situación: “Hay un puñado de unas tres o cuatro personas de mi edad que viven aquí, pero el 90% de las personas que residen en este lugar son mayores”.

¿Cómo es vivir en un geriátrico, según la tiktoker?

En un intento por ilustrar la experiencia, la joven británica grabó un video exhibiendo su “estilo de vida” actual. Entre las imágenes, puede verse como la mujer pasa sus días en un pequeño departamento que cuenta con una sala de estar, cocina, cuarto y baño.

“Cuando entrás, se ve directamente a mi cocina... Está un poco pasada de moda y anticuada, pero no me importa, me gusta”, describió. Con respecto al amueblamiento del espacio, remarcó que todos y cada uno de los muebles tienen “vibraciones de mediados de siglo o más llegando a los años 70″.

La cocina y sala de estar que frecuenta la joven de 21 años, dentro del asilo para ancianos Tik Tok

Junto a ello, procedió a dejar en claro que no cuentan con televisión y que pasa la mayor parte del tiempo divirtiéndose con un tocadiscos.

El baño del apartamento junto al comedor que ostenta el hogar para ancianos. Tik Tok

En un intento por llevar a cabo un análisis general de cómo vive, remarcó que hospedarse en un asilo de ancianos puede entenderse a través de los siguientes conceptos: “Económico, espacioso y seguro, con comida gratis y vecinos encantadores, honestos y amables”.

"Señoras haciendo rompecabezas" y "productos recién horneados", dos aspectos de resalta de vivir entre mayores. Tik Tok

Finalmente, señaló que hay “un montón de cosas que le gustan del lugar”. Entre ellas menciona “las señoras haciendo rompecabezas, la decoración, los productos recién horneados y la seguridad de poder dejar las puertas abiertas de los departamentos”.