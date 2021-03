La justicia absolvió al cura Carlos Eduardo José, acusado de abuso

El excura Carlos Eduardo José, de 62 años, fue absuelto hoy en el juicio al que llegó acusado de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por tener un cargo eclesiástico” en el Instituto San José Obrero, ubicado en Caseros, provincia de Buenos Aires. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Martín consideró que los hechos denunciados por Mailin Gobbo habían preescripto.

Mailin Gobbo, la joven que denunció que el sacerdote había abusado de ella durante 9 años, acusó hoy a la Justicia de ser cómplice del cura y advirtió que, tras conocerse el fallo que lo absolvió, nada le impide volver a abusar.

”La justicia es cómplice, cubren un pedófilo, a mí no me va a volver abusar pero a otra nena sí”, dijo hoy entre lágrimas Mailín en las puertas de los Tribunales de San Martín donde se conoció la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de absolver al sacerdote bajo el argumento de la prescripción del delito ya que los hechos ocurrieron entre los años 1999 y 2008.

”Yo no soy yo, son todas las que me dijeron a mí me pasó. Sabés lo que es que te paren arriba de su pene, que te toquen, que te besen sin que vos quieras, es abuso. Y es violencia también para los adultos”, continuó la joven quien hoy tiene 33 años y denunció haber sido violada por José cuando asistía al Instituto San José Obrero, ubicado en Caseros, provincia de Buenos Aires.

Junto a ella estaba Karen, otra de las mujeres que intentó sumarse a la causa para denunciar abusos por parte del sacerdote en la misma institución aunque su pedido fue rechazado por la justicia.

”Es muy triste, no puede ser que la Justicia actúe siempre de parte del patriarcado; ayer fuimos a marchar juntas por el Día Internacional de la Mujer y hoy la Justicia vuelve a mostrar que es cómplice”, agregó Karen en diálogo a TN. La mujer contó que además de ella, hay otras dos ex alumnas del colegio que también quisieron sumarse a la denuncia que hizo Mailín aunque estiman que las víctimas del cura podrían llegar a ser 100.

”Ella no está sola, somos cuatro las denunciantes y creemos que pueden haber un centenar. A todas ellas hoy les decimos que vamos a seguir luchando”, sostuvo la joven en los Tribunales de San Martín.

Con información de Télam

