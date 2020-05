Escuelas cerradas, otra postal de la pandemia Crédito: Fernando Massobrio

Algunos apoyan y otros rechazan las reglas en análisis para el regreso del ciclo lectivo

Volver a las aulas con una modalidad doble que combine lo presencial con la educación a distancia. Plantear un sistema escalonado que respete el aislamiento social. Postergar las calificaciones. Las decisiones que está encaminado a tomar el Ministerio de Educación dividen a los especialistas. Por un lado, se reclama que no mande el apuro por volver y que se garantice la seguridad sanitaria. Por otro, se demanda mayor flexibilidad para entender todo el camino recorrido y aprendido por los chicos durante la cuarentena.

"La política pública debe basarse en evidencias y fundamentos. Un plan de emergencia no puede ser una suma de improvisaciones, ni apelar a demagogias, ni facilismo, ni cometer injusticias en nombre de la emergencia", apunta Claudia Romero, profesora e investigadora del área de educación de la Universidad Di Tella. "¿Por qué retomar las clases en agosto y no en septiembre? ¿Por qué no empezar ahora en provincias donde no hay riesgo? ¿Por qué fijar un escalonamiento dividiendo por mitades a los grupos, cuando la infraestructura de las escuelas y la cantidad de matrícula es muy diversa y no todas están en condiciones de cumplir de la misma manera? Más que prohibiciones, lo que las escuelas necesitan son recomendaciones claras y fundamentadas, supervisión de las tareas y confianza en las decisiones profesionales de directivos y docentes", afirma Romero.

"Es importante poder distinguir entre la evaluación y la calificación -considera Agustín Porres, director regional para América Latina de la Fundación Varkey-. Y no es una discusión semántica. Evaluar nos permite saber dónde estamos parados, qué hay que fortalecer, cómo y a quiénes. Hoy las condiciones de oportunidad son distintas. Entonces, entendemos que no se califique, pero es necesario evaluar. Aquí hay además una gran posibilidad de incorporar la evaluación 'para' el aprendizaje, no 'del' aprendizaje, que generalmente se asocia con una meramente sumativa".

Gustavo Iaies es director de la Escuela de Gestión Educativa. "El modelo está bien planteado. Secuenciar los días de ir al colegio va a permitir regular el distanciamiento. Porque lo que más urge recuperar es el vínculo de los chicos con la maestra. Creo que la modalidad presencial y a distancia puede funcionar muy bien. En secundaria sobre todo, para trabajar sobre la autonomía de los chicos", apunta. Durante la cuarentena, la institución que dirige viene realizando evaluaciones del aprendizaje. Se analizaron seis escuelas: en la Capital, el conurbano y en Neuquén. En la mayoría de los niveles relevados, el aprendizaje no tuvo grandes dificultades. Respecto de la decisión de no calificar, Iaies cree que se puede perder la capacidad de diagnosis poscuarentena. "¿Cómo sabremos en qué punto nos dejó la pandemia? ¿Desde dónde debemos retomar?", dice.

"Hoy, las condiciones no están dadas para pensar en una vuelta en el corto plazo. De acá a agosto hay que poner en condiciones las escuelas. Lo que tenemos que hacer es rediseñar el sistema educativo", apunta Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA). Los mayores cambios serán en lo edilicio, en lo sanitario y en lo tecnológico. "Hay aulas muy chicas, que más que aulas parecen encierros. Hay escuelas que tienen baños, pero no tienen agua. Hay que planificar horarios de ingreso, egreso y recreos. Además, se requiere una fuerte preparación para los docentes. Y hay que tener en cuenta que los docentes, en muchos casos con salarios cercanos a la línea de la pobreza, son los que están sosteniendo el sistema, ayudando y trabajando con los chicos, con los limitados recursos que ellos mismos tienen. Esos docentes se van a tener que preparar para lo nuevo", sostiene.