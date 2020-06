La Pampa: una mujer cayó con su moto a un pozo de cuatro metros y murió

Una mujer murió luego de que la moto en la que viajaba cayera en un pozo de cuatro metros Crédito: Diario La Arena

Una mujer de 59 años murió esta madrugada luego de que la moto en la que se trasladaba junto a su marido cayera en una zanja de cuatro metros de una obra cloacal en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. Fuentes médicas del hospital Lucio Molas informaron a la agencia Télam que la víctima falleció y que el hombre permanece internado con múltiples facturas.

La mujer fue identificada como Dihelli del Carmen García Pardo y su esposo, que conducía la moto, como Gustavo Bray, de 55 años. Ayer a las 20, ya de noche, la pareja se trasladaba en la moto cuando cayó en una zanja de unos cuatro metros de profundidad que era parte de una obra para el recambio de caños del sistema cloacal en la avenida Uruguay, en Santa Rosa.

Cuando la moto llegó al cruce de las avenidas Uruguay y Perón, a escasos metros de la laguna Don Tomás, en el sector oeste de la ciudad capital, pasó de largo y cayó al pozo, que está señalizado con carteles, mallas y cintas de peligro.

De acuerdo al diario La Arena, testigos que estaban presentes en el lugar avisaron al Servicio de Emergencias Médicas. A los pocos minutos, con ayuda de bomberos de la Policía, lograron sacar de la zanga a las dos personas, que fueron trasladadas de urgencia al hospital. DEbido al impacto, uno de los caños principales de la bomba de la obra se rompió y la esquina quedó inundada. Aún no se pudo establecer si el conductor no vio la obra o si no pudo frenar a tiempo. Hoy se investigarán las cámaras de seguridad de la zona que registraron el accidente.