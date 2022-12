La Plata: reapareció el hincha que se cayó de un semáforo en los festejos por el Mundial e hizo un pedido a la sociedad

escuchar

La imagen de un hincha de la Argentina colgado del semáforo de 7 y 50 en La Plata, tras el pase de la selección argentina a la final del Mundial de Qatar 2022, se hizo viral esta semana y generó preocupación luego de que el hombre callera al vacío.

En el video de la tarde del martes, se puede ver al hombre, llamado Leo Antunez, que baila sobre dos postes del semáforo mientras está aferrado a cables. Luego se suelta y, cuando queda colgado para bajar cayó al vacío desde unos cinco metros.

Sin embargo, por la multitud que había debajo, no se vio que al caer el hombre había sufrido una lesión en una de sus piernas, por lo que deberá ser operado.

Hola buenas tardes para toda la gente . yo soy el q callo del cemaforo de 7y50 (ando necesitando algien q me presté una silla de ruedas asta q me hoperen yo la voy a cuidar bn..Vivo en (4/122&123 n217 berisso Posted by Leo Antunez on Thursday, December 15, 2022

A través de su perfil de Facebook, Antunez contó: “Hola buenas tardes para toda la gente. Yo soy el que callo del semáforo de 7 y 50″.

Luego agregó: “Ando necesitando que alguien me presté una silla de ruedas hasta que me operen. Yo la voy a cuidar bien. Vivo en 4 entre 122 y 123 en Berisso”.

En un segundo posteo, sumó: “Aparte, la necesito para poder ir el domingo a 7 y 50″, la esquina donde todo comenzó.

La historia de amor, en otro semáforo de la misma esquina

En las últimas horas, también circuló masivamente en redes sociales una imagen tomada en uno de los festejos por el pase de la Argentina a la final del Mundial 2022. La foto muestra a una pareja sentada arriba de un semáforo mientras se besan. Sin embargo, los novios... no lo son. A pesar de que todos creyeron que existía una relación previa, la propia protagonista del momento sorprendió al contar que se conocieron ahí arriba.

El triunfo de la Argentina por 3-0 ante Croacia en semifinales de la Copa del Mundo trajo mucha euforia a lo largo y ancho del país. La posibilidad de que Lionel Messi y la albiceleste se alcen con el título generó alegría y así se pudo ver en las manifestaciones de los hinchas.

Una de ellas fue la que compartió la fotógrafa Florencia Domínguez en su cuenta de Twitter. A través de su usuario @florlafotografa difundió la imagen que capturó en la celebración que se convocó en la esquina de 7 y 50, en La Plata.

Allí se puede ver a ambos jóvenes mientras se besaban arriba de un semáforo. La foto se volvió viral y consiguió cientos de miles de interacciones y muchísimos comentarios por parte de otros usuarios. A partir de la viralización, la protagonista de la imagen dio algunos detalles en su cuenta de Twitter.

Violeta, la chica de la foto, se sorprendió por la mirada del joven. En esa misma línea, reveló que no son novios y que se conocieron durante el festejo. “Qué chulo, chicos. Me mira como si fuese mi novio. Lo peor es que lo conocí en el semáforo”, escribió en una cita al tuit original. “Mi viejo llega a ver la foto en el semáforo y me revienta la cabeza”, agregó después en tono de broma.

Esta intervención también generó mucha repercusión en la plataforma. La mayoría de los usuarios que respondieron se mostraron sorprendidos por este dato y preguntaron si el contacto entre ambos continuó.

LA NACION

Temas Mundial Qatar 2022