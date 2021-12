La Plata: un repartidor cruzó en rojo, chocó contra un auto y el conductor le dio una golpiza

Un nuevo hecho de violencia vial tuvo lugar a comienzos de esta semana en la ciudad de La Plata, donde un repartidor que se desplazaba a bordo de una moto cruzó un semáforo en rojo, chocó contra un auto y recibió una golpiza por parte del conductor del vehículo. El incidente ocurrió en el cruce de Avenida 44 y calle 3, y fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Los dos protagonistas del hecho serán sancionados.

La secuencia, que se grabó durante la noche del lunes y se conoció en las últimas horas, da cuenta de cómo el conductor de la moto, que circulaba por Avenida 44, no respetó el semáforo y llegó a alta velocidad hasta la intersección con calle 3, donde impactó contra el costado de un auto que viajaba por esta última vía. Producto del choque, el repartidor cayó sobre el pavimento con la mochila puesta, mientras que la moto terminó tirada a varios metros de distancia.

La Plata: un motoquero cruzó en rojo, chocó contra un auto y el conductor le dio una golpiza

Inmediatamente después de lo sucedido, quien manejaba el auto bajó y corrió a toda velocidad hasta donde se encontraba en repartidor, pero no con la intención de ayudarlo: desató una seguidilla de golpes de puño y patadas contra el hombre, que era incapaz de incorporarse.

Testigos de lo que ocurría en pleno cruce, varias personas que circulaban por el lugar se acercaron rápidamente y separaron a los involucrados. Poco después llegaron agentes de la Policía Bonaerense y personal médico a bordo de una ambulancia del SAME, quienes trataron al motociclista por heridas leves y demoraron al conductor del auto.

Sanciones para ambos

Según se comunicó oficialmente este mediodía, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) le pidió a la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial de Buenos Aires la suspensión de la licencia del automovilista. Ante la consulta de LA NACION, autoridades del primer organismo explicaron que la penalización se aplicará de manera provisoria “hasta tanto el infractor sea reevaluado y demuestre que esté en condiciones de volver a conducir”.

En tanto, como el motociclista no se encuentra registrado en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir, se emitió una alerta a los Centros Emisores de Licencias del país para que en el caso de que se presente a tramitar la licencia, le sea denegada. En caso de que esto suceda, el centro emisor deberá informar la novedad a la ANSV, que determinará cómo proceder.

“Al automovilista por ser un barrabrava vial y al motociclista por circular sin licencia de conducir, no usar casco y cruzar el semáforo en rojo, los vamos a sancionar. Toda situación que genere un riesgo para sí mismo y para otras personas, es violencia vial, y desde la ANSV no las vamos a dejar pasar. Los conductores que con sus comportamientos temerarios alteren el tránsito no respetando las normas, y que insulten, golpeen o dañen a alguien, vamos a pedir que sean suspendidos y reevaluados por las jurisdicciones que emiten la licencia para que determinen si están en condiciones de asumir la responsabilidad que implica conducir. Queremos una tránsito pacífico y solidario, por eso no le vamos a dar más más lugar a las actitudes irresponsables y violentas”, manifestó el director ejecutivo de la ANSV, Pablo Martínez Carignano.

Múltiples heridos por un choque en Barracas

En otro transitado cruce pero del barrio porteño de Barracas, nueve personas resultaron heridas esta madrugada a raíz del choque entre un colectivo y una camioneta en circunstancias que se investigan.

Según consignó Télam, el impacto se produjo alrededor de las 4, cuando un colectivo de la línea 98 se desplazaba por avenida Montes de Oca y, en la intersección de Suárez, embistió el furgón de una camioneta Peugeot Partner.

Fuentes policiales informaron que los conductores de ambos vehículos y otras siete personas sufrieron politraumatismos -ninguna de gravedad- y fueron trasladadas por personal del SAME a distintos hospitales de la zona. Se investigaba si alguno de los conductores pasó el semáforo en rojo y se requirieron pruebas de alcohotest y narcotest.