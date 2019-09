La primavera se florea

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 26 de septiembre de 2019 • 02:54

Jueves de sol y calor suave con una máxima de 28°C. Descenso de temperatura para el viernes. Fin de semana sin previsión de lluvias. Sábado despejado con 23°C y domingo con calor llegando a 28°C

Escenas del capítulo anterior:

El termómetro porteño rondaba los 31°C en una tarde robada al verano. Se prendieron los ventiladores y todos se sacaron sus remeras al llegar a casa. El primer calor nos agarró destemplados y las heladerías tuvieron más colas que los bancos. La transpiración volvió a algunas camisas y un grupo de mosquitos salió a picar algo. La primavera se pasó de largo con una postal estival y amenaza con travestirse de verano en el episodio de hoy.

Jueves: otra tarde de calor

Para hoy tendremos una nueva demostración de fuerza por parte de la primavera. El amanecer nos encontrará con 17°C, así que no dude en abrir la ventana del bondi. Se espera un día sin viento y con cielo mayormente despejado. La remera puede salir a la cancha desde media mañana, no se abrigue mas de la cuenta. La tarde transcurre en un ambiente templado, sin el desacato térmico de ayer pero puede merodear los 28°C. La noche nos da ese descenso de temperatura con el que no contamos en verano y llevará al mercurio a 20°C, en ese momento girará la veleta y el gallo cantará "Este" a modo de croupier del viento anunciando la entrada de aire más fresco a la ciudad. Hoy podrán gozar el efecto de irse a dormir en un ambiente fresco después de un día caluroso. Es cierto que la máxima de este jueves representaría un día frío de verano pero estamos emparentados a registros más bajos y las primeras insumiciones del mercurio se sienten de otra manera.

Viernes: se calma el termómetro

Para mañana se espera un jornada más mesurada térmicamente, con temperaturas un poco más cómodas para el que tenga que caminar por la calle toda la jornada. El termómetro no contará con el viento caliente de los últimos días ni el pleno sol del cielo despejado. Un manto de nubes altas cubrirá la ciudad y el aire arrimará más fresco desde el río, lo que moldeará una jornada con temperaturas mas prudentes. Largada desde 14°C a la mañana, lo cual marca la vuelta del fresco matinal, y remate en 23°C vespertinos para redondear una jornada con buen tiempo que no pone en riesgo la noche para los que decidan salir.

Sábado: pura primavera

La primavera repite las gentilezas del día del estudiante y parece ofrecer otro sábado a pleno Sol. La mañana podría mostrar algo de nubosidad con 15°C en la apertura. Le seguirá una tarde de cielo despejado en un agradable ambiente de cielo despejado con 25°C de temperatura punta y viento leve del norte. Tendremos todo el día aire caliente proveniente del norte. Es una gran jornada para planificar actividad al aire libre con perspectiva de una medianoche bajo las estrellas, cielo despejado y 19°C para los que prefieran salir de rotation.

Domingo: pincelas de verano

Sigue el viento norte en la ciudad y su persistencia podría llevar el termómetro dominical a valores semiestivales. Ya la mañana avisa de un día de calor suave con 17°C en el crepúsculo matutino. El mediodía se estima con poca nubosidad y 25°C que pueden invitar a sacar la mesa afuera para el almuerzo. La tarde se proyecta con cielo despejado con el termómetro que buscará tocar los 29°C. Algunas corridas dan menos temperatura y otras no descartan una tarde de calor que puede hacer dudar a quien tenga la pileta limpia, pero se viene un domingo para andar todo el día en remera.

Spoiler alert

El lunes abre un nuevo episodio meteorológico en Buenos Aires. La primavera tiene su primera recaída de la mano de cuatro días en fila con viento intenso desde el sudeste que podrían hacer rugir al Río de la Plata. El termómetro se plancha en 17°C y vuelve la lluvia a la ciudad después de mucho tiempo de confirmarle al mercurio que lo difícil no es llegar sino mantenerse. En la próxima entrega develaremos si la primavera logra salir de su pozo depresivo.

Hasta la semana que viene.

@JopoAngeli