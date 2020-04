Colectivo detenido: la explicación de Gerardo Morales

El gobernador de Jujuy respondió críticas sobre la detención de un colectivo con 61 personas proveniente de La Quiaca Fuente: Archivo

2 de abril de 2020 • 20:40

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo hoy que la provincia que comanda "no va a dejar tirado a nadie", en respuesta a las críticas que recibió luego de que un colectivo con 61 personas proveniente de La Quiaca fuera detenido en General Paz en un control.

La circulación está prohibida en el marco del aislamiento preventivo social y obligatorio dictado por el Gobierno para contener el avance de la pandemia del coronavirus Covid-19. Y el colectivo, que iba a Retiro y trasportaba en su mayoría venezolanos, brasileros, peruanos y colombianos, llamó la atención de las fuerzas de seguridad.

"No es el primer colectivo. Ayer mismo hubo un colectivo con franceses, suizos, alemanes y porteños que querían volver a Buenos Aires y pusimos el colectivo. Nosotros no sacamos enfermos de la provincia, lo que hacemos es cuidar la vida y la salud. Todas las personas del colectivo hicieron la cuarentena obligatoria en La Quiaca", dijo Morales en diálogo con LN+.

"No estamos tirando, estamos recibiendo. Recibimos a los jujeños que están en el sur, en Córdoba. Y vienen para acá... los que llegan a Ezeiza... con todos vemos la forma de trasladarlos a la provincia. No sé por qué se ha generado este problema", agregó.

"Está bien que se cumplan los protocolos, pero todas las personas hicieron la cuarentena y fueron tratadas correctamente. Tenemos la autorización del Ministerio de Transporte de la Nación con la lista de personas, y la autorización sanitaria correspondiente, que es la autoridad sanitaria jujeña".

"Recién hablé con Horacio [Rodríguez Larreta]... pero no es el primer colectivo que va. Lo coordinamos con las embajadas. Me dice Horacio que las embajadas no se hacen cargo. Pagaremos nosotros los hoteles entonces. No vamos a dejar tirado a nadie. Desde el lado de Jujuy, en cuanto al tratamiento sanitario, con toda persona hemos cumplido".