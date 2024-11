La teoría de la cebolla: el secreto de las parejas más fuertes

Construir una relación de pareja es un reto, incluso cuando ambas partes son compatibles y existe un deseo mutuo de amarse, apoyarse y crecer como personas. También es un proceso gradual que fue ampliamente estudiado, en una teoría conocida como de la cebolla, que cualquier matrimonio puede aplicar para evaluar su relación.

La teoría viene de los estudios sociológicos de Dalmas A. Taylor e Irwin Altman, quienes presentaron el estudio de la penetración social en 1973. Este postula que, a medida que las relaciones evolucionan, la comunicación pasa de ser superficial y atraviesa niveles de confianza cada vez más profundos.

En una relación de pareja, por ejemplo, empezamos con conocimientos básicos sobre la otra persona: a qué se dedica, qué música le gusta, si prefiere el frío o el calor, etcétera. Conforme interactuamos más, también revelamos creencias, emociones y sentimientos más íntimos, lo que crea una mayor cercanía.

¿Qué es la teoría de la cebolla?

Con base en la teoría de la penetración social, la teoría de la cebolla consiste en “deshojar” cada capa de las relaciones humanas. Estos son los niveles que las componen:

Capa superficial : aquí las personas revelamos información básica y superficial como nombres, ocupaciones e intereses. El nivel de vulnerabilidad es mínimo.

: aquí las personas revelamos información básica y superficial como nombres, ocupaciones e intereses. El nivel de vulnerabilidad es mínimo. Capa de intereses y opiniones : en esta capa compartimos gustos y opiniones. Es un nivel un poco más personal que permite conocer las preferencias y el carácter de la otra persona.

: en esta capa compartimos gustos y opiniones. Es un nivel un poco más personal que permite conocer las preferencias y el carácter de la otra persona. Capa de sentimientos y emociones : aquí nos sentimos más cómodos para revelar sentimientos, inseguridades, miedos y experiencias que nos marcaron. Como esta involucra compartir aspectos más íntimos se requiere un mayor grado de confianza.

: aquí nos sentimos más cómodos para revelar sentimientos, inseguridades, miedos y experiencias que nos marcaron. Como esta involucra compartir aspectos más íntimos se requiere un mayor grado de confianza. Capa de valores y creencias : en esta etapa es donde compartimos los valores y creencias que nos dan identidad. Este momento es muy importante, pues aquí conocemos la forma en que la otra persona ve el mundo y las cosas que son relevantes para él o ella.

: en esta etapa es donde compartimos los valores y creencias que nos dan identidad. Este momento es muy importante, pues aquí conocemos la forma en que la otra persona ve el mundo y las cosas que son relevantes para él o ella. Capa de intimidad personal : aquí es donde se revelan los pensamientos y experiencias más privadas, y se expresan el amor y el compromiso. Este nivel representa la máxima intimidad y conexión en una relación.

: aquí es donde se revelan los pensamientos y experiencias más privadas, y se expresan el amor y el compromiso. Este nivel representa la máxima intimidad y conexión en una relación. Capa de identidad: a este nivel, las personas compartimos nuestra identidad completa, incluidos nuestros sueños, aspiraciones y el significado que le damos a nuestras vidas. Es el “nirvana” de las relaciones, donde se establece un vínculo auténtico y profundo.

¿Cómo aplicar la teoría de la cebolla en tu relación?

El primer paso es identificar en qué capa se encuentra tu relación. Algunas parejas no pasan de los niveles más superficiales, por ejemplo, y eso es un problema cuando llega el momento de llevar los valores y creencias a la práctica. ¿Queremos o no tener hijos? ¿Creemos o no en el matrimonio? ¿Qué tan importante es la religión para nosotros? Esas son algunas preguntas que se resuelven en la capa de valores y creencias. Para crear un compromiso, primero necesitamos alcanzar el nivel de confianza donde se revela esa información crucial sobre la pareja.

Conforme avanzas en la relación y en sus distintos niveles, podés detectar posibles señales de compatibilidad o incompatibilidad. Desde sus comidas favoritas, en las capas superficiales, hasta sus pensamientos más profundos en las capas más hondas.

Avanzar gradualmente en tu relación de pareja te ayudará a tomar decisiones importantes: si ustedes son suficientemente compatibles para construir proyectos de vida juntos, o si la compatibilidad existe solo en las primeras capas (en ese caso, aquí te decimos cómo superar una decepción).

