La cuarentena marca un antes y un después en la vida de millones de personas en el mundo. El encierro y la adaptación a una nueva forma de normalidad, deja a diario historias que se vuelven virales. Esta vez la tierna relación entre una niña y un repartidor , generada por la pandemia, emocionó a todos.

Es la historia de Tallulah , una niña inglesa que se volvió íntima amiga de Tim Joseph , un repartidor que pasó semanalmente por su casa durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

El mundo y la web conocieron esta amistad gracias a la madre de la pequeña, Amy Roberts , que fue quien compartió un vídeo en su cuenta de Twitter y contó que el hombre era repartidor de la compañía Hermes y que su hija lo veía una o dos veces a la semana. "Al principio del encierro, Tallulah le dibujó un cartel donde ponía 'gracias' y todavía lo lleva con orgullo en su furgoneta. Han construido una gran amistad en las últimas semanas", escribió.

A partir de ese momento, Tallulah y Tim empezaron a comunicarse a través del lenguaje de señas, en la puerta de la casa de la pequeña, en Manchester. La forma de charla se desarrolló así porque Tim es sordo, y para poder comunicarse, Fallulah aprendió el lenguaje de señas.

En las imágenes se ve cómo la pequeña Tallulah se para en la puerta de su casa y saluda a Tim Joseph diciéndole 'ten un buen día' en lenguaje de señas.

Tras la viralización del video, Joseph le dijo a la cadena BBC: "Tallulah se dio cuenta de que era sordo y un día me sorprendió cuando me firmó, 'que tengas un buen día'. Estaba muy feliz y luego le mostré a Tallulah cómo decirme buenos días, que tengas un buen día y ella lo hizo perfectamente... Me alegró el día". Tallulah también le dibujó un arco iris a Tim en su camioneta de reparto.

Luego de la viralización del video, cada vez que pasa por la cuadra de Tallulah, Tim se hace un tiempo para ir a saludarla.

Joseph contó se sintió "abrumado y feliz" por las repercusiones que tuvo el video y que espera que eso haga que más personas se tomen el tiempo de aprender el lenguaje de señas.