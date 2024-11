Las banderas rojas en plena cita: qué frases y actitudes revelan que el encuentro se volvió aburrido

A lo largo de la historia, las citas románticas han sido interpretadas de diferentes maneras por los seres humanos. Sin embargo, en la actualidad este tipo de actividades sociales se centran en la interacción de dos personas, con el fin de evaluar las posibilidades íntimas a futuro que tienen entre ellos.

En ese sentido, el tipo de citas puede variar mucho, ya que todo depende de las intenciones o los gustos de cada uno. Por ejemplo, están las personas que buscan compatibilidad, conexiones profundas o comprensión dentro de una relación; mientras que del otro lado, están aquellos que buscan una persona que se encuentre en la misma página o que tenga proyecciones hacia el futuro.

Si bien las citas son el medio por el cual es posible conocer vagamente a alguien, no siempre resultan como se espera, abriendo paso así a comportamientos como el ‘ghosting’, ‘breadcrumbing’ o el ‘zombieing’. No obstante, también se presentan aquellas citas que rinden sus frutos y le permiten construir vínculos sólidos que trascienden a una relación.

El tipo de citas puede variar mucho, ya que todo depende de las intenciones o los gustos de cada uno Freepik

¿Cuál es la diferencia entre una cita y pasar un rato?

Aunque puede sonar sencillo, distinguir este tipo de encuentros es una tarea compleja, debido a que la línea que los divide es muy delgada, por ello es importante dejar en claro que organizar una cita depende de garantizar una comunicación clara y activa de parte suya hacia una persona en específico.

En cambio, cuando le dicen que van a pasar el rato, se puede enfocar en una reunión más social, es decir, un encuentro en el que generalmente están amigos, familia o conocidos sin ninguna intención romántica.

Señales para identificar una cita aburrida

1. Habla constantemente de su ex. De acuerdo con la revista estadounidense ‘GQ’, cuando una persona con la que usted está saliendo con intenciones románticas le habla mucho de su ex, es probable que esa tendencia no desaparezca con el tiempo, debido a que es una etapa que la persona no ha superado y sigue presente en su vida.

2. Faltas de respeto camufladas. No necesariamente deben estar dirigidas a usted; sin embargo, preste atención al trato que esa persona tiene con los meseros o personas del lugar. Otro indicio de irrespeto puede ser la manera en como se refiere a sus exparejas o personas que han pasado por su vida.

3. No deja de usar el teléfono. La comunicación activa requiere de que ambas personas presten atención a la conversación. Por lo que si sale con una persona así, esta es una clara señal de desinterés por usted y por su historia.

4. Habla demasiado de sí mismo. Si bien el objetivo de una cita es conocer a la otra persona, no se trata de soportar todo un monólogo de las cosas que le gustan o de su trabajo. Sus intereses también deben ser tema de conversación durante la cita, de no ser así procure salir de ahí.

5. Celos antes de tiempo. Regla de oro: si una persona que usted acaba de conocer quiere estar todo el tiempo pendiente del más mínimo detalle de su vida, esto no es solamente atención, por el contrario, es una conducta extraña. En ese caso, es pertinente que ponga límites, ya que con el tiempo esos “celos inocentes”, pueden tornarse tóxicos.

Por EL TIEMPO (GDA)

EL TIEMPO (GDA)

Temas GDA