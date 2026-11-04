Las imágenes del accidente de ala delta en el que murió un argentino en Río de Janeiro

Diversas cámaras registraron el impactante accidente de ala delta en el que murió un argentino en Río de Janeiro, Brasil. Las imágenes, difundidas por medios como O Globo y G1, exhibieron el momento en el que el turista y su instructor se estrellaron en la playa de São Conrado, al sur de la ciudad.

Tres cámaras captaron el incidente: una situada en la playa, otra sobre el ala delta y una cámara 360 que viajaba junto a los involucrados. El turista argentino, identificado como Adrián Guillermo Arismendi, de 26 años, volaba en compañía de Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, de 45, en el ala delta.

Arismendi y Rodrigues dos Santos habían despegado de la plataforma Pedra Bonita. Ambos se mostraban tranquilos y disfrutando de la experiencia cuando, de repente, el aerodino giró hacia la derecha y comenzó un rápido descenso. Finalmente impactó contra un muro de hormigón que se encontraba al lado de la rampa que conecta la arena con el paseo marítimo. Allí también estaba ubicada la pista de aterrizaje.

Se conocieron los impactantes videos del accidente de ala delta en el que murió un argentino en Río de Janeiro

Una de las alas impactó contra la arena, mientras que la otra dio contra el muro. Los dos hombres permanecieron inmóviles durante varios segundos hasta que los testigos se acercaron a asistirlos -cerca de las 11.23-.

Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Municipal Miguel Couto en estado grave y con paro cardiorrespiratorio. Finalmente, no sobrevivieron debido a la gravedad de sus heridas.

“A pesar de todos los esfuerzos del equipo médico, lamentablemente las víctimas no sobrevivieron y fallecieron”, informaron los Bomberos locales.

Tres cámaras captaron el momento del accidente

Por el momento, las primeras investigaciones apuntan como responsable al instructor, ya que las condiciones meteorológicas eran perfectas. Varios testigos reportaron al medio local G1 que el piloto realizó un giro inusual a baja altitud. Rodrigues dos Santos llevaba diez años volando, pero había obtenido su licencia de instructor hacía un año, informó el vicepresidente de CSCVL, Bruno Menescal, a la Policía Civil.

“Las imágenes aclararán las cosas, pero es posible que haya cometido un error al intentar un giro más brusco a baja altitud. Un ala que se aproximaba al suelo a 60 km/h no alcanzó su objetivo y se estrelló contra el muro con fuerza. Si hubiera impactado contra la arena, tal vez no habríamos tenido esta consecuencia. Pero desconocemos si pudo haber sufrido una indisposición repentina”, explicó.

En tanto, Arismendi, originario de la ciudad de Puerto Deseado, llegó a Río el domingo, el día anterior al accidente, junto con unos amigos.

El turista y su instructor se estrellaron en la playa de São Conrado, al sur de la ciudad

La delegada Daniela Terra, jefa del 14º DP (Leblon) -la comisaría de la Policía Civil que cubre el barrio de Leblon y zonas de la Zona Sul-, declaró que solicitó oficialmente explicaciones a la Agencia Nacional de Aviación Civil en relación con los vuelos dobles, reportó G1.

Luiz Eduardo era instructor en el Club de Vuelo Libre de São Conrado (CSCVL), que también emitió un comunicado sobre el accidente. La institución expresó su pesar por lo que consideró una “tragedia” y ofreció sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

“El Club está dispuesto a colaborar con las autoridades responsables [de las investigaciones], proporcionando la información y el apoyo necesarios para esclarecer los hechos. Hacemos hincapié en la importancia de manejar la información sobre el incidente con responsabilidad, respetando la labor de las autoridades implicadas en la investigación y, sobre todo, la privacidad y el periodo de duelo de las familias”, expresaron.