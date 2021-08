Las impensadas estrategias que se están usando para convencer al grupo etario más reacio a vacunarse contra el Covid-19

CÓRDOBA.— Nicolás es cordobés y tiene 20 años. Él y toda su familia tuvieron coronavirus. Su padre estuvo internado y la pasó muy mal. Sin embargo, él no quiere vacunarse. ¿Su argumento? “Somos ratas de laboratorio, están probando con nosotros”. La gente con la que se relaciona le insiste en que debe inmunizarse pero, hasta ahora, no lograron convencerlo.

Que les hablen los pares, que los mensajes sean positivos y que no se apele al miedo. Esos son los ejes que deben tener las campañas para que los más jóvenes se sumen masivamente a la vacunación contra el coronavirus, según los especialistas consultados por LA NACION. La necesidad se ampara en que tanto en el mundo como en el país los más contagiados en las últimas olas del virus fueron quienes integran ese segmento de la población.

Más allá de los pedidos oficiales para que los menores de 30 años se vacunen, hay gobiernos en diferentes países que echaron mano a estrategias focalizadas. A nivel local, son los privados los que más empujan en ese sentido. En los diferentes distritos del país, gastronómicos, empresarios turísticos y organizadores de espectáculos son los que promueven “premios” para los vacunados. Y lo hacen con impensadas promociones. Los Estados provinciales, salvo excepciones, incluyen a los más jóvenes en las medidas generales de limitación a determinadas actividades si no tienen certificado de inmunización.

En la Argentina, hasta hoy, son 6,4 millones los vacunados entre los 18 y 39 años sin factores de riesgos, es decir el 17,4% de las 36,8 millones de dosis aplicadas en el país.

Para el neurólogo Conrado Estol, hay tres grupos dentro del segmento de los jóvenes para los que hay que tener estrategias de comunicación particulares: el de los más alfabetizados y mayor poder adquisitivo, el de mayores niveles de pobreza en los conurbanos y el de los más alejados geográficamente.

Para el primero entiende que hay que apelar a las redes sociales e influencers como deportistas y músicos, más algún tipo de compensación: “Está comprobado que al ser humano cualquier posibilidad de acceder a algo sin costo, lo estimula. Hay que pensar la estrategia con astucia. No daría alcohol, pero podría haber transporte gratis y accesos a determinadas actividades o alimentos”.

Para las otras dos porciones de población —además de las promociones económicas—, apunta que hay que echar mano a líderes barriales y/o comunitarios para acelerar el convencimiento. “Tiene que diagramarse una comunicación adecuada, pensada”, dice a LA NACION.

En diálogo con este diario, el dirigente de la comunicad wichi de Laguna Yema en Formosa, Jorge Palomo, cuenta que, en las últimas semanas, personal del hospital empezó a ir a la zona para vacunar. “Antes moverse era más difícil porque hay casi 100 kilómetros hasta Ingeniero Juárez; complicaba sobre todo a los más grandes. Está todo más acelerado”.

El médico pediatra Enrique Orchansky también hace una segmentación pero con parámetros diferentes a Estol. Señala que hay “unos pocos, antivacunas”, están también los indecisos y los temerosos. Apunta a LA NACION que los primeros son “impermeables” mientras que para los otros enfatiza que deben hablarles los pares. “Armar estrategias con adolescentes y jóvenes, porque la voz adulta, a ellos, les resulta muy restrictiva. Los influencers deberían enviarles señales”.

Repasa sus experiencias en prevención en casos como el sida y el cólera y subraya que “el miedo no funciona”. Los mensajes deben ser “positivos”, con una comunicación “simétrica” y usando las redes sociales que son las herramientas que eligen. “Hay que mostrar lo que ‘vamos a recuperar’ con la vacunación y hacerlos parte de una manera positiva porque cuando se los mencionó se los hizo como ‘responsables’ de contagios”, agrega.

A María, de 32 años, le llevó más de dos meses convencerse de vacunarse. Lo hizo hace unos días. Ella ya tuvo Covid-19. “Tenía miedo de que me pasara algo; no sé, me daba mucho temor. También le tengo miedo al coronavirus, a las dos cosas —cuenta a este diario—. Al final, tanto me insistieron y veía a la gente acá en el hospital que iba, que me decidí y fuimos con mi mamá, que tampoco se animaba. Ya tenemos fecha para la segunda dosis y no vamos a faltar”.

Qué hay en marcha

En la ciudad de Córdoba, la Municipalidad avanza en acuerdos con sectores empresarios ligados al ocio y la gastronomía para “incentivar la concientización en los jóvenes sobre la importancia de la vacunación”. Las promociones incluyen descuentos, 2x1 y hasta entradas gratis. En Rosario, el concejal Roy López Molina impulsa una estrategia entre públicos y privados con el acento puesto en personas de hasta 30 años: descuentos en trámites y renovación o nuevo carnet de conducir, alquiler gratis de las bicis de la ciudad y promociones en bares y restaurantes.

Misiones enfatiza en el turismo interno y su campaña para la población de entre 18 y 40 años ofrece ingreso gratis a los parques provinciales. Y el Imax de Posadas ofrece películas gratis a las personas vacunadas. Por otro lado, la provincia también restringe el acceso a reuniones deportivas, como el TC que se correrá el 21 y 22 de este mes y será uno de los primeros con público.

Mendoza, en tanto, fue una de las pioneras en este tipo de incentivos sobre todo gastronómicos, al ofrecer desde una copa de vino o una cerveza gratis o con descuentos.

En Tucumán una cervecería hizo punta porque notó que sus clientes de entre 30 y 35 años no se estaban vacunando. En Salta, la Cámara Hotelera y Gastronómica coordinó “beneficios” para quienes presenten su carnet de vacunación y el Gobierno extendió el horario de bares y restaurantes de 0 a 2 solo para inmunizados.

En San Juan, donde el 88,1% de la población de entre 18 y 29 años tiene una dosis, también es el sector privado el motor de las promociones: “La Vacuna, ¡Pinta!” es una campaña de las cervecerías para “concientizar sobre la vacunación contra el coronavirus y fomentar el consumo local en los diferentes bares adheridos a la promo”.

En Misiones la posibilidad de ingresar gratis a parques provinciales está atada a la vacunación.

En la ciudad de Corrientes hay algunas ofertas puntuales parecidas y en La Banda, Santiago del Estero, a propuesta del municipio, lanzaron descuentos en bares, tiendas de ropa, zapaterías, salones de estética, ferreterías y hasta el cine.

Fuentes del Gobierno de Catamarca dijeron que, aunque no están haciendo nada en particular, analizaron con bares y restaurantes las posibilidades de “incentivos”.

En Jujuy, para usar el transporte público hay que estar vacunado. Desde La Pampa, una de las provincias con porcentaje más alto de vacunación, plantearon que no hay grupos con resistencia a la vacunación y que todos están esperando que lleguen más vacunas ya sean jóvenes adolescentes o chicos. “Se trabajó mucho en publicidad estos últimos meses para concientizar al respecto”, dijeron.

