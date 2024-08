Las mejores 20 frases para recordar a Truman Capote, a 40 años de su muerte

Escuchar

Este 25 de agosto se cumplen 40 años de la muerte del escritor estadounidense Truman Capote, conocido por su estilo literario, que abarcaba diferentes géneros como el gótico sureño, comedia y el true crime. El autor de Desayuno en Tiffany’s, una de las novelas más importantes de la historia, contaba con una personalidad única, excéntrica y al límite.

Se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Truman Capote Archivo

La vida y obra de Truman Capote

Truman Streckfus Persons, más conocido como Truman Capote, nació el 30 de septiembre de 1924 en Nueva Orleans, Estados Unidos. De pequeño se mudó junto a su madre a Monroeville, Alabama, donde conoció a Harper Lee, quien se convertiría en una de sus más íntimas amigas y referentes literarias. Desde temprana edad mostró interés por la escritura y lectura y a los 11 años se trasladó a Nueva York junto a su madre y su nuevo padrastro, José García Capote, de quien tomaría su apellido.

Si bien se encontraba apasionado por los libros, Capote no era un alumno aplicado y abandonó sus estudios en 1942, para dedicarse por completo a la literatura. Trabajó en el diario The New Yorker y luego publicó sus primeros cuentos. Other Voices, Other Rooms fue su novela prima publicada en 1948, que enmarcaba su estilo audaz para abordar la homosexualidad, lo que generó una gran controversia en el público.

Uno de sus mayores éxitos fue Breakfast at Tiffany’s, de 1958, que luego inspiraría a la película de 1961 protagonizada por Audrey Hepburn. En 1965 publicó In Cold Blood o A sangre fría, que narraba un brutal asesinato a través de un relato meticuloso e impulsó el género de novela de no ficción y crímenes reales.

Cómo Truman Capote se convirtió en un ícono popular

Capote escribió más de 20 libros, entre los cuales se encuentran novelas, relatos cortos y obras de no ficción. La recepción de su trabajo fue variada, ya que trataba temas que resultaban tabú para la sociedad en aquel momento. A lo largo de su vida estableció amistades muy importantes, con otras figuras públicas como Elizabeth Taylor, Jackie Kennedy Onassis, Andy Warhol y el escritor Tennessee Williams. Sin embargo, encontró diferentes dificultades a lo largo de su vida a causa del abuso de sustancias.

Truman Capote falleció el 25 de agosto de 1984 en Los Ángeles. De acuerdo al informe forense, enfrentó una combinación de enfermedad hepática y complicaciones relacionadas con las drogas. A pesar de su temprano y trágico final, es recordado como uno de los autores más influyentes, ícono de la cultura pop y un símbolo LGBT.

Las frases célebres para recordar a Truman Capote Archivo

Las mejores 20 frases de Truman Capote

“El que algo sea cierto no significa que sea conveniente, ni en la vida ni en el arte”

“La vida es una buena obra de teatro con un tercer acto mal escrito”

“El amor es una cadena de amor, pues la naturaleza es una cadena de vida”.

“Es imposible que un hombre que goza de libertad imagine lo que representa estar privado de ella”.

“Una conversación es un diálogo, no un monólogo. Por eso hay tan pocas buenas conversaciones, porque dos conversadores buenos rara vez se reúnen”

“Las palabras me han salvado siempre de la tristeza”

“Todas las personas tienen la disposición de trabajar creativamente. Lo que sucede es que la mayoría jamás lo nota.”

“Todo fracaso es condimento que da sabor al éxito”

“Mis ambiciones más firmes giran todavía alrededor de los cuentos, con ellos me inicié en el arte de escribir”

“Es fácil no hacer caso de la lluvia si se posee un impermeable.”

“La amistad es una ocupación a tiempo completo si realmente ese alguien es tu amigo. Por eso, no se puede tener muchos amigos, no habría tiempo para todos”

“El buen gusto es la muerte del arte.”

“Más lágrimas se derraman por las plegarias respondidas que por las no respondidas.”

“La disciplina es la parte más importante del éxito.”

“Todo buen escritor comienza con un nido de víbora de críticas negativas, como me pasó a mí”

“Antes de negar con la cabeza asegúrate de que la tienes”

“Claro que la imaginación siempre puede abrir cualquier puerta, girar la llave y dejar paso al terror.”

“Enemigo suyo era todo aquel que fuese lo que él hubiera querido ser o que tuviese algo que él hubiese querido hacer.”

“Nada es tan común como creer que los demás tienen parte de culpa de nuestros fracasos.”

“Es mejor mirar hacia el cielo que vivir en él”

