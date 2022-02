“Lejos de festicholas y descontrol”: un cura propone cambiar las despedidas de solteros por retiros espirituales

Lejos de las fiestas habituales que organizan los amigos de los novios para las despedidas de solteros, donde abundan las bebidas alcohólicas y los bailes nocturnos, un grupo de chicas le regaló a una novia un retiro espiritual. El cura Christian Viña, a cargo de aquel encuentro, ahora incentiva a los jóvenes a seguir los pasos de estas amigas.

“Retiro espiritual que, como “despedida de soltera”, le regalaron sus amigas a Giuliana, una de ellas; que Dios mediante se casará con su prometido, Francisco, en San José de Calasanz, de Buenos Aires. Bien lejos de festicholas y descontrol . Riquezas de la Iglesia ¡Gloria a Dios!”, escribió el religioso, en su cuenta de Twitter.

Orgulloso de la decisión de este grupo de amigas, el sacerdote sostuvo: “Fíjense qué notable, cuatro chicas bien mujeres, bien femeninas, bien católicas, que no eligieron irse de festichola para una despedida de soltera para pecar como nunca , para caer en cualquier descontrol o para terminar del peor modo”.

Y continuó: “Como pueden ver, fue una despedida de soltera muy buena, y original. Bien lejos de festicholas, descontroles y perversiones de todo pelaje; en que derivan, en buena parte, encuentros de este tipo”.

La futura novia, Giuliana Pascuali, le agradeció al sacerdote por la jornada compartida. “Si supieran la generosidad, la dedicación y la diligencia que tuvo Christian Viña con nosotras en todo momento que hasta nos esperaba con una mantilla bendecida de regalo para cada una. ¡Gracias inmensas!”, publicó en las redes sociales.

El padre Christian Viña

“Felicísimo de haberles predicado un retiro espiritual a modo de despedida de soltera a estas chicas maravillosas que se contactaron conmigo por las redes”, comentó el sacerdote a cargo de las iglesias “Sagrado Corazón de Jesús” y “Santos Mártires Inocentes” de Ensenada, en un video que compartió en su cuenta de Facebook.

La homenajeada, en tanto, relató: “Yo me caso el próximo sábado y mis amigas me han preparado este retiro dictado por el padre. La verdad es una alegría enorme compartirlo con ellas y con la comunidad aquí también que nos ha recibido muy bien. Y cerrar esta preparación al matrimonio que venimos de hace más de un año, con estas charlas tan bellas y reflexiones sobre el evangelio que me ayudan a estar mucho más preparadas para el sacramento”.

Además, Giuliana buscó incentivar a otras personas a reemplazar las clásicas fiestas antes de la boda por los retiros espirituales. “Ojalá que se contagie y lo puedan replicar en muchos lados porque para mí ha sido un regalo inmenso y hermoso”, dijo.