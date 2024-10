Ley de financiamiento: los gremios repudiaron a los diputados que votaron a favor del veto y convocaron a un paro para mañana

Escuchar

A pocos minutos de que finalizara la sesión en Diputados en la que el Gobierno consiguió sostener con un tercio de los presentes el veto a la ley de financiamiento universitario, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a un paro total de actividades para mañana para “consolidar el plan de lucha en defensa del salario y el presupuesto universitario”.

“Repudiamos a las y los diputados que votaron en contra del mandato popular de defender la universidad”, se titula el comunicado que firmaron la Conadu, Conadu Histórica, Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), Asociación Gremial de Docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (Fagdut), (Fatun) y Unión Docentes Argentinos (UDA).

“La voluntad popular ha sido defraudada y la democracia ha cedido al manejo antirepublicano de gobernar por decreto del Gobierno Nacional. Se conformó una alianza política que es incapaz de conmoverse ante el sufrimiento de las grandes mayorías, ante el reclamo de todos los sectores por sostener aquello que es fundamental: la universidad pública, la educación pública”, afirman.

Y remarca que el frente sindical reafirma su “voluntad de luchar para defender la universidad pública, la salud y la educación pública, las jubilaciones dignas, por niñeces [sic] protegidas y por un país igualitario”.

“Universidad pública de calidad para nuestro pueblo y salarios dignos para docentes y no docentes que la sostienen”, concluyen.

La ley aprobada en ambas cámaras establecía una recomposición retroactiva de los salarios de docentes y no docentes del sistema universitario nacional, a partir del 1° de diciembre de 2023 y hasta el mes en que se sancione, por la inflación acumulada según el Indec. Determinaba, además, una actualización mensual por el índice de inflación que publica ese organismo, en caso de que no se llegue a un acuerdo paritario.

La iniciativa buscaba garantizar el presupuesto para las universidades durante este año, más allá de los aumentos que decida el Poder Ejecutivo. Para los gastos de funcionamiento de las universidades y los hospitales universitarios, indica que se actualicen al 1° de enero de 2024. Y también define que se actualicen de manera bimestral con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

“Gracias a los legisladores que desoyeron la voluntad popular, la UBA está de luto”, difundieron desde Aduba para informar el paro sin concurrencia para mañana. “Sin salario dignos, no hay trabajadores. Sin trabajadores, no hay unviersidad. Sin universidad, no hay futuro”, plantearon.