Los consumidores de café tienen un menor riesgo de mortalidad, según una revista especializada

A pesar de ser señalada en muchas ocasiones como la más “nociva” o “dañina” de las infusiones, existen investigaciones que aseguran que el café, sin beberlo en exceso, es beneficioso para la salud. Sin ir más lejos, un estudio recientemente publicado por la revista Annals of Internal Medicine señala que aquellas personas que beben de 1,5 a 4,5 tazas al día tienen hasta un 30% menos de probabilidades de morir durante un período de siete años que las que no lo hacen.

El trabajo de los especialistas, que se dio a conocer el pasado 31 de mayo, se centra además en las consecuencias que podría generar en la salud el hábito de agregarle azúcar al café. En ese sentido, la investigación llega a la conclusión de que, contrariamente a lo que se podría prever, la adhesión de esa sustancia no anularía los beneficios que posee la infusión.

“No podemos decir si beber café con azúcar es peor o mejor que beber café sin azúcar porque, estadísticamente, no hicieron esa comparación. Lo único que podemos concluir realmente es que cuando se observa a las personas que beben café y le añaden un poco de azúcar, a estas les sigue siendo mucho mejor que a las personas que no beben café en absoluto”, aclaró Christina Wee, profesora asociada de la Escuela de Medicina de Harvard y editora del estudio, en una entrevista con The Harvard Gazette, el órgano de prensa oficial de esa universidad.

café Gentileza ProColombia

Para Wee, en general, “los bebedores de café tienden a tener un riesgo sustancialmente menor de mortalidad en comparación con los que no beben café. Las principales pruebas hasta la fecha se basan en gran medida en estudios observacionales de cohortes, en los que se compara a los bebedores de café con los que no lo son a lo largo del tiempo”, indicó.

“Todo esto es una evidencia de apoyo, pero no definitiva. Pero hay estudios fisiológicos más pequeños que sugieren que hay ciertos componentes del café que pueden ser beneficiosos también. La cafeína y los ácidos clorogénicos, que se encuentran en el café, parecen tener efectos antioxidantes y también inhiben la agregación plaquetaria”, precisó la especialista.

Granos de café. Gideon Putra en Pixabay

“Siempre que vemos un efecto en los estudios observacionales, primero nos preguntamos: ‘¿Es biológicamente plausible?’. En el caso del café, hay pruebas que sugieren que hay sustancias que parecen tener algunos efectos fisiológicos beneficiosos que podrían conducir a las reducciones de la mortalidad que estamos viendo”, agregó.

Sin embargo, Wee sostuvo que le resultaría “difícil” recomendar a las personas “que empiecen a beber café cuando las pruebas no son definitivas”. “Si no sos un bebedor de café y no te gusta especialmente beber café, yo no empezaría a beber café por los posibles beneficios para la salud”, apuntó.