Los dos destinos del exterior más elegidos por los argentinos para este verano

MIAMI.— Este verano más argentinos planean sus vacaciones fuera del país. Miami sigue en la cima de las preferencias junto con Río, mientras que en conjunto, los destinos de Brasil superan en demanda a Estados Unidos.

Alentados por un tipo de cambio relativamente favorable, ir al exterior vuelva a ser atractivo para los argentinos. “Revisando en profundidad por cantidad de servicios terrestres y aéreos, veo que hay muy poca diferencia entre Miami y Río. Ambos son líderes. Por ejemplo, en las ventas de los meses de julio, septiembre y octubre tienen a Miami en el primer puesto, mientras que junio, agosto y noviembre, a Río”, cuenta Pablo Aperio, director de Travel Services, una de las tres agencias más grandes de Argentina.

Aperio afirma que en el primer semestre del año la tendencia era buscar destinos próximos o de menor valor, destinos nacionales. “En los últimos meses el tipo de cambio se ha reducido, partimos en un pico de 1400 pesos por dólar y hoy estamos en 1100. En la segunda parte del año se empezó a ver una tendencia a destinos más lejanos y al exterior”, asegura.

Un tipo de cambio más conveniente está disparando los viajes al exterior Rebecca Blackwell - AP

Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, la agencia de viaje líder en Latinoamérica, confirma que si bien Miami continúa siendo uno de los destinos más elegidos para vacacionar, este año está marcado por el boom de los argentinos que van a veranear a Brasil. “Miami siempre es un destino que se encuentra en el top de las preferencias. En 2023, la ciudad se encontraba en el puesto 3 del ranking de los destinos internacionales más buscados en Despegar, mientras que este año figura en el puesto número 5. Otra particularidad que percibimos desde Despegar es que Miami está siendo elegido en su mayoría por parejas y no tanto por familias como el año pasado”, recalca.

American Airlines, la mayor aerolínea estadounidense en Argentina, incrementará para estas vacaciones su capacidad en un 5% en comparación con el año pasado, operando hasta 35 vuelos semanales desde Ezeiza hacia tres de sus hubs de Estados Unidos. “Esto incluye tres vuelos diarios hacia Miami (MIA), un servicio diario hacia Nueva York (JFK) y un servicio diario estacional hacia Dallas-Fort Worth (DFW)”, adelanta Gonzalo Schames, director para América del Sur y Alianzas Estratégicas en American Airlines.

Delta, por su parte. prevé un aumento interanual de casi el 9% entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. La mayoría de esos clientes viajan a Nueva York, Atlanta, California, Washington, D.C., Florida y Detroit.

El efecto Brasil

Con Brasil se da un tema coyuntural: su moneda se está devaluando, y el tipo de cambio ahora es aun más barato para los argentinos. “Hoy Brasil es conveniente, y la demanda a los países limítrofes es más rápida e instantánea. Un viaje a Estados Unidos lo planificás mínimo con tres meses de anticipación. En cambio ahora en diciembre hay argentinos planificando ir en enero al país vecino. Por eso, en la segunda parte del año Estados Unidos empezó a incrementar la demanda pero desde noviembre empezó a ganar Brasil ayudado por este tema devaluatorio”, aporta Aperio.

La playa de Ipanema Catarina Belova - Shutterstock

La misma tendencia se percibe desde Despegar. Para Festa, este verano, Brasil se consolida como uno de los destinos más elegidos por los argentinos para disfrutar de sus vacaciones. El interés de los viajeros sigue creciendo, impulsado por el cambio favorable, paquetes para todos los gustos, cuotas sin interés y vuelos directos a más de 11 destinos de ese país.

“Este fenómeno se evidencia en que durante las últimas semanas, casi un 50% de las búsquedas generales para viajar fuera de la Argentina han sido para este destino. Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Maceió y Recife son los preferidos. En el ranking de quienes eligen paquetes de viaje se encuentran Río de Janeiro, seguido de Florianópolis, mientras que para los viajeros que prefieren solo alojamiento, el top 5 lo encabezan Río de Janeiro, Foz de Iguazú, Natal, Maceió y Recife”, informa Festa.

En cuanto a los destinos internacionales más elegidos por los argentinos según Despegar, Río de Janeiro lidera con un aumento del 21% en búsquedas versus las semanas anteriores. En el ranking le siguen Florianópolis, Santiago de Chile, Madrid y Miami, que se mantienen como favoritos entre los viajeros argentinos.

Brasil es el país del exterior más buscado para veranear por los argentinos Shutterstock - Shutterstock

Daniel Puddu, de Nilo Viajes, conocido como “el agente de Viajes” en la red X, también ve una demanda al exterior superior a la del año pasado. “Se nota bastante. Pero yo no lo veo tanto hacia Brasil como todos dicen. Hay muchas consultas y ventas pero no en forma masiva. Calculo que es porque mucha gente va a ir a Florianópolis y ellos van en auto o colectivo. Sí noto muchas más ventas este año al Caribe, comparado con el año pasado. Se vendió mucho Punta Cana y Cancún. Miami registra una demanda normal como siempre, nada fuera de lo usual”, relata.

Punta Cana se posiciona como el destino favorito de quienes aprovechan la financiación en cuotas, según Despegar, lo que generó un crecimiento significativo en la venta de sus canales offline.

Preferencias en Miami

Según los agentes de viaje, hay varias tendencias que se vienen dando de los argentinos que viajan a Miami: buscan departamento en lugar de hotel (es más cómodo y en general más económico, sumado a que permite ahorrar en comidas); cada vez más eligen tomarse cruceros (es un sistema all inclusive que no hay en Estados Unidos, y tiene un buen valor precio por persona); y aquellos que viajan por segunda o tercera vez, no se quedan en la zona de Miami sino que les gusta recorrer la península, sumando alguna playa sobre el Golfo.

Fernanda Lodi, de Vía Rent a Car, con oficinas de alquiler de auto en Miami y Orlando, asegura que si bien la demanda de alquileres de auto siempre es alta sobre todo desde mediados de diciembre a marzo, este año es mayor que el anterior. “Si bien este año tenemos más vehículos que el año pasado, tenemos todo alquilado hasta casi fines de febrero, lo cual el año pasado no sucedía. Tenemos más alquileres y también por períodos más largos, tanto en Miami como en Orlando. Los argentinos están empezando a pagar otra vez con tarjeta, lo cual hasta hace unos meses todos pedían pagar en efectivo”, confiesa.

Las agencias de viaje asumen que algunos de aquellos que van a Miami a hacer compras, este año van a Brasil donde gozan exclusivamente de la playa, pero han sumado o sumarán un viaje a Chile para hacer shopping. En efecto, Santiago de Chile ha tenido un aumento significativo como destino elegido por los argentinos a nivel internacional durante 2024, principalmente debido al turismo de compras.

Según la ANAC, este año hubo un aumento de pasajeros internacionales respecto de 2023. Hasta octubre de 2024, durante el año hubo una suba del 13,4% de pasajeros internacionales respecto al mismo período de 2023. Los meses de mayor diferencia han sido febrero (22,8%) y julio (20,1%). En cabotaje el comportamiento fue a la inversa. De enero a octubre hubo una baja del 9,4% en cantidad de pasajeros respecto de 2023.

Lucila Marti Garro Por

Temas Vacaciones