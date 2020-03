Alberto Fernández junto a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, ayer, en la conferencia de prensa en Olivos

"Parecen drásticas, pero es lo que hay que hacer"; "están bien para poner un freno"; "son imprescindibles para hacer que continuemos en la fase de contención de la pandemia". Los expertos coinciden en que las medidas de cierre de fronteras, de todo el sistema educativo y la virtual paralización económica del país , entre otras, son las indicadas para evitar que la pandemia del coronavirus tenga repercusión en el país más allá de los casos por ahora detectados en personas que viajaron a Europa y sus contactos más estrechos.

Las decisiones fueron tomadas este domingo por el gobierno de Alberto Fernández luego de una serie de reuniones en Olivos en las que estuvieron los principales ministros, representantes de provincias y el comité de expertos que el Estado convocó para asesorar a la presidencia.

Para Elizabeth Bogdanowicz, miembro del Comité de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría , las medidas son buenas, indicadas y necesarias, además de "imprescindibles para mantener la fase de contención lo más que se pueda. Y si hay un aumento de casos, que no sea de manera exponencial".

Y agregó que "si bien los chicos no son la población más vulnerable, suspender las clases ayuda para disminuir la cantidad de gente que lleva y trae chicos a los colegios. Las licencias a quienes tienen más riesgos es algo muy prudente; fortalecer el home office también ayuda", agregó.

"Nosotros tenemos una ventana de oportunidad para actuar, tras ver las experiencias de lo que pasó en España, Italia y China. Eso nos da herramientas para tratar de anticiparnos", explicó Romina Libster, investigadora del Conicet en la Fundación Infant.

"Es importante que el Estado tome la responsabilidad de analizar cuáles son las medidas, teniendo como prioridad la salud pública. Y tienen que acompañarse por cada uno de nosotros. Tenemos que tener el compromiso de acatar y entender por qué se toman", dijo a LA NACION , y agregó la importancia no solo de tener menos casos sino de que ellos aparezcan de manera progresiva en el tiempo para no abarrotar hospitales y otros centros de salud.

Achatar la curva

El concepto que viene una y otra vez en esta etapa es la de achatar la curva de casos. Y ahí es que se excede la responsabilidad exclusivamente estatal. "Todos tenemos la responsabilidad porque somos posibles transmisores. Como el período de incubación de esta enfermedad es largo, de 14 días, y además se puede tener el virus sin síntomas o con síntomas leves y transmitirlo, cuantos menos contactos tenga uno con otros, menor es el riesgo de contagiarse y contagiar", explica Libster.

Si se separa a las personas y se reúnen menos, o con nadie, se desacelera la transmisión y se logrará la meta de la curva achatada.

También Cristina Freuler, jefa del departamento de medicina interna del Hospital Alemán , coincide con sus colegas. "Me parece que las medidas están bien; hay que ser precavidos, pero sin que cunda el pánico. Está bien poner un freno, aunque todavía no haya enfermos o circulación viral", explicó.

Y añadió: "Si son exageradas o no, nunca lo sabremos. Si se mantiene calma la situación no sabremos si es porque las medidas son efectivas o porque no iba a pasar nada. Lo atinado ahora es prevenir la dispersión brusca, la diseminación, que es lo que pareciera que golpeó tanto en los países que no sabían cómo hacerlo".

Freuler concluyó que espera que la situación se complique cuando los primeros fríos hagan aparecer las enfermedades invernales típicas que tienen los mismos síntomas y van a confundir y a generar miedo en la gente.