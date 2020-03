Los fans de Florencia Kirchner le piden casamiento por Instagram

La hija de la vicepresidenta recibió varias propuestas a su cuenta de Instagram y las compartió Crédito: Instagram Florencia Kirchner

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de marzo de 2020 • 10:23

Florencia Kirchner es una activa usuaria de las redes sociales y durante esta cuarentena por coronavirus se volvió fan y utiliza Instagram asiduamente. En su cuenta comparte cuestiones cotidianas y también personales , como este viernes, que mostró cómo muchos de sus seguidores y seguidoras quieren casarse con ella.

Así, con historias editadas para que no se vea el nombre de quién le envió el mensaje, la hija de la vicepresidente Cristina Kirchner mostró con gracia y humor los pedidos de matrimonio y agregó, en cada uno, algún comentario simpático. En uno de ellos, por ejemplo, le escribieron: "Flor tomamos unos mates después de la cuarentena?" . Ante esta invitación, la realizadora audiovisual respondió: "Ni en pedo comparto un mate este año".

Uno de sus seguidores le propuso matrimonio. "¿Me puedo casar con vos?" , le preguntó el enamorada anónimo. La hija menor del matrimonio Kirchner aceptó, pero no en este momento. "Si, pero dame tiempo" , respondió la guionista.

"Soy gay, pero podríamos casarnos igual. Yo también estoy roto, así que nos arreglamos lo personal juntos", le escribió otro fan. "Si, si y otra vez si", le contestó Florencia.

Florencia Kirchner , que viajó a Cuba en febrero del 2019 para hacer un curso de guión cinematográfico, durante su estadía pidió permiso para demorar su regreso y así someterse a un tratamiento de salud a raíz de un trastorno de estrés postraumático, volvió a la Argentina , junto a su madre que fue a buscarla, 24 horas antes de que Cuba cerrara sus fronteras por 30 días debido a la pandemia de coronavirus .

"Si ahora estoy rara, viendo mi casa después de un año, con H que me ayuda a acomodar mis cosas, buscando la forma para dejar de sentirme extranjera, es por haber estado ahí. Para estar en cualquier otro lado yo tuve que haber estado ahí. H me pregunta ¿Te vas de vuelta?", escribió en su cuenta respecto a un diálogo que tuvo con su hija Helena. "No mi amor, no me voy de vuelta ¿no ves que estamos desarmando las cosas? (Aunque claro, a Cuba, desde la primera vez que la vi, siempre vuelvo)", agregó.