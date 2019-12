Los restos de San Martín vuelven a la patria

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2019

28 de mayo de 1880

Los actos por el regreso al país de los restos del general José de San Martín conmovieron a la población. Entre el 20 de mayo, cuando el Villarino arribó a Montevideo procedente de Francia, hasta el 28, cuando su féretro fue depositado en la Catedral Metropolitana, miles de personas participaron de los distintos homenajes. Bartolomé Mitre escribió: "Esta es una ofrenda digna en la apoteosis del héroe. Su urna no debe ser profanada con atributos teatrales, ni con objetos que no le hayan pertenecido verdaderamente. Para adornar su tumba con la austera simplicidad que lo caracterizaba, bastará cubrir su féretro con la vieja bandera de los Andes, mortaja gloriosa en que dormirá el sueño de la inmortalidad".

El mítico Lejano Oeste americano en la mirada de un caribeño genial

16 de agosto de 1884

El gran Búfalo Bill

Fragmento de una crónica del escritor cubano sobre un espectáculo circense

NUEVA YORK.- "Búfalo Bill" se ve ahora escrito en colosales letras de colores, en todas las esquinas, cercados de madera, postes de anuncios y muros muertos de Nueva York. Por las calles andan los sandwiches -que así les llaman, de los emparedados- embutidos entre dos grandes cartelones, los cuales, como dos paredes, les cuelgan por el pecho y por la espalda; y con los movimientos del hombre que los pasea por las calles, ante la muchedumbre, relucen al Sol las letras que dicen en colores salientes y esmaltados: "El gran Búfalo Bill".Es el apodo de un héroe del Oeste. Ha vivido muchos años entre la gente ruda de las minas y los búfalos, menos temibles que aquella. Sabe abatir búfalos. Sabe deslumbrar a los rufianes; porque cuando uno de ellos salta sobre Búfalo Bill con el puñal al aire, ya cae con el de Búfalo Bill clavado en el pecho. Con poner el oído en tierra, sabe cuántos enemigos vienen, y a qué distancia están, y si son gente peatona o de a caballo. Las mujeres lo aman, y pasa entre ellas como apetecible tipo de hermosura. Está sacando ventaja de su renombre y pasea los Estados Unidos a la cabeza de un numeroso séquito de vaqueros, indios tiradores, caballos, búfalos; todas las riesgosas y románticas escenas que han dado especial fama al Oeste. Pone ante los ojos de los ávidos neoyorquinos, en cuadros animados y reales, las maravillas y peligros de aquella vida inquieta y selvática. Se alejan los vaqueros después de lucir sus artes; (.) adelantan los indios en hilera, refrenando sus ponies impacientes, que apenas les den rienda los salvajes, se desatarán contra el enemigo blanco, como si a ellos les estuviera encomendada la venganza de la raza que los monta. De repente se llena de humo el aire; a escape van los ponies, y al nivel de sus cabezas las de los indios; caen todos dando voces, disparando sobre el viajero blanco, que, pie a tierra, vacía sobre los indios, como vomita un cañón metralla, todos sus cartuchos. Ya el hombre blanco, que es Búfalo Bill, no tiene más cartuchos en su cinto; supónese, al verlo vacilar, que está lleno de heridas; los indios lo van cercando, como los buitres a un águila aún viva; él se abraza al cuello de su caballo, que le ha servido, con su cuerpo, de mampuesto y muere.Se truecan en alaridos estridentes de victoria; no parece que los indios han dado muerte a un hombre blanco, sino a todos ellos; de comedia lo están haciendo en el circo; pero tan arraigado lo tienen en el alma que la comedia parece de veras. Ebrio el público aplaude, que esto se ha ganado de Roma acá; antes se aplaudía al gladiador que mataba, y ahora al que salva. Y la fiesta se acaba entre millares de balazos con que hábiles tiradores rompen en el aire palomas de barro, y coros de hurras, que se van extinguiendo lentamente, a medida que la gran concurrencia entra, de vuelta a sus hogares, en los ferrocarriles, y las luces eléctricas, derramando su claridad por el circo vacío, remedan una de esas escenas magníficas que deben acontecer en las entrañas de la naturaleza.

La aventura de los inmigrantes

9 de febrero de 1889

Un día cualquiera, cientos de historias comienzan. "El vapor italiano Independente fue sometido a una observación sanitaria. Los inmigrantes se encuentran en el lazareto de Martín García". La oficina nacional de trabajo distribuyó otro contingente: "Fueron expedidos 172 inmigrantes en los siguientes puntos: Concepción del Uruguay 11, Concordia 3, Paraná 6, Rosario 46 (...). Quedan alojadas en el hotel 804 personas".

Krakatoa, un estallido de impacto mundial

14 de septiembre de 1883

La catástrofe de Java

Cómo fue el recorrido de la información de una de las mayores tragedias naturales

La primera noticia que se tuvo en Buenos Aires de la catástrofe de Java estaba fechada en Amsterdam el 30 de agosto, lo cual significa que salió de París ese día, con datos trasmitidos de Holanda uno o dos días antes. De todo esto se infiere que la catástrofe ha ocurrido del 25 al 30 de agosto, si Java tiene cable eléctrico que la tenga al día con Europa. Por lo tanto, un movimiento cualquiera del suelo que haya ocurrido el 20 de mayo no es en manera alguna un principio del gran terremoto de fines de agosto, y sería cuando más un pródromo de la catástrofe inmensa de que tenemos noticia telegráfica. Despachos recibidos en el Ministerio de Colonias aseguran que el número de las víctimas no baja de las 75.000. Nuestro colega de The Standard ha recibido un número del Illustrated News, periódico inglés que detalla un temblor que se sintió en Java el 20 de mayo. Nos ha parecido conveniente traducirlo. Dice así: "El domingo 20 de mayo, un ruido semejante al de una descarga de artillería espantó a los habitantes de Batavia, capital de la hermosa isla de Java. El ruido fue creciendo hasta convertirse, a eso de las doce del día, en un tremendo temblor. Al día siguiente, el temblor estaba en su apogeo y produjo gran alarma; el ruido era continuo y ensordecedor. El 23 de mayo, casi habían cesado las vibraciones. Aquella noche, anunciaron en Aujer, que se habían observado perturbaciones volcánicas en la isla de Krakatoa, a mitad de camino entre Java y Sumatra. Al día siguiente el vapor holandés Conrad fue detenido algunas horas, atravesando millas enteras de lodo y piedra pómez, en tanto que el denso humo que salía del cráter oscurecía el firmamento. Habiendo encontrado al fin una salida las fuerzas que se agitaban bajo tierra, cesó en Batavia toda alarma."El espectáculo era notable por su grandiosidad y novedad. Las llamas que salían del cráter iluminaron el cielo por la noche; durante el día se veía en el aire una densa nube de humo, aumentando lo maravilloso del espectáculo el mar cubierto por piedra pomez."Salió un vapor de Batavia con el único fin de llevar gente para que presenciara tan notable espectáculo. Krakatoa no se ha mostrado activo desde 1680".